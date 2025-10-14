Tragödie: 63-Jähriger von Stier tödlich verletzt

Dramatische Szenen am Montagabend in Pfunds (Landeck/Tirol): Ein 63-jähriger Landwirt kam ums Leben, nachdem er von einem Stier angegriffen worden war.

Der Mann war gemeinsam mit seinem Bruder dabei, zwei Kühe und einen Stier auf eine eingezäunte Wiese zu treiben. Gegen 19.30 Uhr verließ der Bruder kurz die Weide, um etwas zu holen. Als er rund 20 Minuten später zurückkehrte, fand er den 63-Jährigen reglos am Boden und alarmierte sofort die Rettungskräfte.

Vom Stier attackiert

Nach ersten Ermittlungen wurde der Landwirt von dem Stier attackiert und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte der Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen. Da sich der Stier weiterhin aggressiv verhielt und eine Gefahr für die Einsatzkräfte darstellte, wurde er nach Rücksprache mit einem Tierarzt von einem Jäger erlegt.