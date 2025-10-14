AMS-Betrug: Polizei findet „verlorene“ Pässe bei Hausdurchsuchung

Ermittlungserfolg für die Polizei im Bezirk Kufstein (Tirol): Die Task Force SOLBE klärte vier Fälle von schwerem Sozialleistungsbetrug auf. Im Mittelpunkt stehen eine 58-jährige Frau und ihr 25-jähriger Sohn.

Seit Anfang 2021 bezogen die beiden Arbeitslosengeld und Krankengeld – obwohl sie sich laut Ermittlungen über Jahre hinweg hauptsächlich in der Türkei aufhielten. Diesen Umstand verschwiegen sie den zuständigen Behörden vorsätzlich. Als das AMS aufgrund eines anonymen Hinweises misstrauisch wurde und die Reisepässe anforderte, meldeten Mutter und Sohn, ihre österreichischen Pässe kurzerhand als „verloren“.

Schaden in mittlerer fünfstelliger Höhe

Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Ermittler die als verloren gemeldeten Dokumente in der Wohnung des Sohnes. Durch den Betrug entstand dem Arbeitsmarktservice und der Österreichischen Gesundheitskasse ein Schaden in mittlerer fünfstelliger Höhe.