Benko-Prozess nach zwei Stunden vertagt

Am Dienstag fand am Landesgericht Innsbruck der erste Verhandlungstag im Prozess gegen Immobilienunternehmer René Benko statt. Nach nur zwei Stunden wurde die Verhandlung vertagt.

Signa-Gründer René Benko sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen. Dem prominenten Immobilieninvestor wird vorgeworfen, Vermögen verschleiert und damit zahlreiche Gläubiger um hohe Summen gebracht zu haben. Er sitzt seit Jänner in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Wien-Josefstadt. Auch seine Frau Nathalie Benko rückt immer mehr ins Visier der Ermittlungen. Für heute und morgen ist der Benko-Prozess angesetzt. Wir haben berichtet: René Benko zurück in Innsbruck – Hauptverhandlung steht bevor. Benko bekannte sich nicht schuldig und entschlug sich anschließend der Aussage.

Befragung des Zeugen erst morgen

Auch die Befragung eines beantragten Zeugen konnte nicht wie geplant stattfinden. Der Prozess wurde daher für heute beendet. Benko erklärte laut Medienberichten, keine weiteren Fragen beantworten zu wollen. Auch die Familie des Angeklagten wird in diesem Verfahren nicht aussagen. Morgen geht der Prozess weiter.