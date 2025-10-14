Photovoltaik-Firma meldet Konkurs an

Ein Unternehmen aus der Solarbranche steht vor dem Aus: Gründe sind Preisverfall, Banken-Druck und rückläufige Investitionen.

Laut einer Aussendung des Alpenländischen Kreditorenverbands (AKV Europa) hat die Solenso & Co. GmbH beim Landesgericht Salzburg einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens eingebracht. Mit einer formellen Verfahrenseröffnung werde laut AKV in Kürze gerechnet.

Preisverfall und Co. führten zur Zahlungsunfähigkeit

Das Unternehmen mit Sitz in Köstendorf sei laut Mitteilung auf Planung, Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen sowie den Handel mit Komponenten spezialisiert. Die Insolvenzursachen liegen laut Eröffnungsantrag in einem starken Preisverfall am Photovoltaikmarkt, der Reduktion von Einspeisetarifen, negativer Berichterstattung über ein verbundenes Unternehmen (Andreas Steiner Systemtechnik GmbH) sowie in der Fälligstellung von Kreditlinien durch die finanzierende Bank. Diese Faktoren hätten zu Liquiditätsengpässen und schließlich zur Zahlungsunfähigkeit geführt, so der AKV.

1,25 Millionen Euro

Derzeit beschäftigt die Firma laut AKV 17 Dienstnehmer. Die Verbindlichkeiten belaufen sich laut vorgelegtem Vermögensverzeichnis auf rund 1,25 Millionen Euro bei 38 Gläubigern. Hauptgläubiger sei die Hausbank der Schuldnerin mit einer Forderung von etwa 780.000 Euro. Ein Sanierungsplan sei nicht vorgesehen, die Antragstellerin begehre ausdrücklich die Eröffnung eines Konkursverfahrens, heißt es in der Aussendung weiter.