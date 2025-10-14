Gebäudereinigungsfirma auf Vorarlberg insolvent – 20 Jobs betroffen

Laut einer Aussendung des Kreditschutzverbands von 1870 (KSV1870) wurde am 14. Oktober 2025 über das Vermögen der Ender Gebäudereinigung GmbH beim Landesgericht Feldkirch das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Vom Sanierungsfall sind rund 20 Dienstnehmer betroffen.

Fehlinvestition als Grund

Die Verbindlichkeiten des Unternehmens betragen laut Schuldnerin rund 960.000 Euro. Als Insolvenzursache nennt die Schuldnerin laut KSV1870 eine Fehlinvestition in die SRS Gebäudereinigung GmbH: Im Jahr 2023 habe die Ender Gebäudereinigung GmbH 60 Prozent der Geschäftsanteile dieses Unternehmens erworben – für rund 600.000 Euro inklusive Kaufpreis und Gesellschafterzuschuss. Erst nach dem Erwerb habe sich herausgestellt, dass die Bilanzen der SRS Gebäudereinigung GmbH unrichtig waren. Über das verbundene Unternehmen sei mittlerweile selbst ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Innsbruck (7 S 53/24i) eröffnet worden, so in der Aussendung. Durch die gescheiterte Beteiligung entstand laut KSV1870 ein Bilanzverlust von rund 900.000 Euro im Jahr 2023. Für das Jahr 2024 liege noch kein Jahresabschluss vor, es sei jedoch ebenfalls von einem Verlust auszugehen. Aus diesem Grund habe die Schuldnerin den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt.