Klemens Hallmann: 135 Millionen Euro an Forderungen wurden angemeldet

Er baute ein Millionenimperium auf. Nun kämpft er um die finanzielle Sanierung: Gegen Unternehmer Klemens Hallmann läuft ein Verfahren, bei dem Gläubiger Forderungen von rund 135 Millionen Euro angemeldet haben.

Über das Vermögen des bekannten Unternehmers Klemens Hallmann läuft seit 21. August 2025 ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung. Wir haben berichtet: Millionenpleite: Immobilien-Investor meldet Privatinsolvenz. Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) in einer Aussendung vom 14. Oktober 2025 mitteilte, fand nun die Prüfungstagsatzung am Handelsgericht Wien statt. Insgesamt haben 66 Insolvenzgläubiger Forderungen in der Höhe von rund 135 Millionen Euro angemeldet.

118 Millionen Euro anerkannt

Laut KSV1870 wurden rund 118 Millionen Euro dieser Forderungen vom Sanierungsverwalter als zu Recht bestehend anerkannt. Der Großteil der Verbindlichkeiten, etwa 75 Millionen Euro, soll laut Mitteilung auf Haftungen Hallmanns für Kreditverbindlichkeiten von Gesellschaften aus seiner Unternehmensgruppe zurückzuführen sein. „Diesen Haftungen des Schuldners stehen überwiegend grundbücherliche Sicherstellungen der Gläubiger auf der Ebene der Projektgesellschaften gegenüber“, erklärte Tanja Schartel vom KSV1870.

Mindestangebot von 30 Prozent

Das schuldnerische Unternehmen, dessen Geschäftszweck laut KSV1870 das Verwalten von Beteiligungen ist, wird im Hinblick auf den angestrebten Sanierungsplan unter Aufsicht des Sanierungsverwalters fortgeführt. Der Schuldner bietet seinen Gläubigern derzeit einen Sanierungsplan mit dem gesetzlichen Mindestangebot von 30 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren ab Annahme des Plans, an. Die Sanierungsplanerfüllung soll laut KSV1870 durch die Verwertung des schuldnerischen Vermögens erfolgen. Damit die Quote erreicht werden kann, müssen allerdings jene Gläubiger, deren Forderungen grundbücherlich auf Ebene der Projektgesellschaften sichergestellt sind, die Umsetzung durch Rückstehungserklärungen unterstützen. Die entscheidende Sanierungsplantagsatzung ist laut KSV1870 für den 28. Oktober 2025 angesetzt.