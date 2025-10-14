Frau tot in Vorarlberger Wohnung gefunden: Tochter unter Mordverdacht

Nachdem am Sonntag eine 78-jährige Frau in einer Wohnung in Mäder tot aufgefunden worden ist, besteht nun Mordverdacht. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Vorarlberg laufen bereits auf Hochtouren. „Die bisherigen Untersuchungen sowie das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Obduktion deuten darauf hin, dass die Frau erstickt worden sein dürfte“, heißt es vonseiten der Beamten in einer Pressemitteilung. Als dringend tatverdächtig gilt derzeit die 56-jährige Tochter des Opfers. „Sie wurde am heutigen Tag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch festgenommen“, so die Beamten. Für sie gilt natürlich die Unschuldsvermutung.