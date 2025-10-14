Wanderer stürzt vor Augen seiner Gefährten in den Tod: Identität geklärt

Wie bereits berichtet, kam es am 11. Oktober zu einem tragischen Alpinunfall in Bichlbach in Tirol. Ein Mann stürzte vor den Augen seiner Begleiter in den Tod. Seine Identität war bisher unbekannt.

Am Samstag gegen 17 Uhr befand sich eine dreiköpfige Gruppe im Bereich eines weglosen Gratverlaufes, im Bereich der Kohlbergspitze in Bichlbach, im Abstieg. Plötzlich hörten die zwei vorausgehenden Gruppenmitglieder, eine 41-jährige Koreanerin und ein 57-jähriger Philippiner, einen lauten Schrei und nahmen in weiterer Folge wahr, wie ihr Gefährte ca. 100 Meter über felsdurchsetztes Gelände abstürzte.

Identität des Toten war vorerst unbekannt

Ein unbeteiligter Wanderer, der sich unterhalb des Kesseljochs aufhielt, bemerkte den Absturz und setzte die Rettungskette in Gang. Der Verunfallte erlitt durch den Absturz tödliche Verletzungen. Erhebungen zur Identität des Mannes starteten. Die zwei Unverletzten wurden mit dem Notarzthubschrauber „RK2“ und der Leichnam mit dem Polizeihubschrauber geborgen und in das Tal geflogen. Ebenfalls im Einsatz standen die Bergrettung Bichlbach, die Alpinpolizei Reutte, ein Beamter des Kriminalassistenzdienstes Oberland, eine Streife der Polizeiinspektion Bichlbach sowie ein Kriseninterventionsteam.

Toter ist 31-jähriger Inder

Wie die Polizei nun am heutigen Dienstag in einer Aussendung informiert, konnte die Identität des tödlich Verunglückten mittlerweile geklärt werden. „Es handelt sich um einen 31-jährigen indischen Staatsangehörigen“, so die Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.10.2025 um 14:46 Uhr aktualisiert