Verdacht auf Einbruchsdiebstahl: Polizei sucht diesen Mann

Mitte September kam es zu einem Diebstahl eines E-Scooters im Bezirk Gänserndorf an einer Bushaltestelle. Ein Zeuge konnte Bilder von dem Unbekannten anfertigen.

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich sucht diesen Mann, da er im Verdacht steht, einen E-Scooter gestohlen zu haben.

Ein bislang unbekannter Täter brach am 17. September 2025, in der Zeit zwischen 7 und 13.30 Uhr, in Prottes (Gänserndorf) bei der Bushaltestelle direkt vor der Volksschule auf unbekannte Art und Weise das Spiralschloss, mit welchem der E-Scooter an dem Fahrradständer bei der Bushaltestelle befestigt war, auf.

Unbekannter stahl E-Scooter

Er stahl anschließend den Scooter und nahm das aufgebrochene Schloss ebenfalls mit, berichtet die Polizei Niederösterreich. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von 250 Euro. Ein Zeuge fertigte Lichtbilder des Unbekannten an, die nun über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg veröffentlicht werden. Die Polizeiinspektion Matzen bittet um Hinweise zum unbekannten Täter unter der Telefonnummer 059133-3214.

©LPD NÖ Die Polizei Niederösterreich sucht diesen Mann.

©LPD NÖ Die Polizeiinspektion Matzen bittet um Hinweise zum unbekannten Täter unter der Telefonnummer 059133-3214.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.10.2025 um 14:49 Uhr aktualisiert