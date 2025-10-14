Bekannter Gastro-Betrieb am Linzer Hauptplatz erneut insolvent

Der AKV gibt bekannt, dass über das Vermögen der Iris Fabiane Gastronomiebetriebs-GmbH beim Landesgericht Linz ein Konkursverfahren eröffnet wurde. Das Verfahren wurde auf Eigenantrag der Schuldnerin eingeleitet.

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) informiert in einer Aussendung am Dienstag: Die im Jahr 1999 gegründete Schuldnerin mit Sitz in Linz ist laut Firmenbuch im Geschäftszweig Beteiligungsgesellschaften tätig. Die Schuldnerin führt konkret das Gastronomiebetrieb „Walkers“ aus. Weiters heißt es vom AKV: „Das Stammkapital beträgt 35.000 Euro und wurde zur Gänze eingezahlt. Im Unternehmen sind aktuell 15 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer beschäftigt. Die Insolvenzursachen der Schuldnerin liegen laut Eigenantrag hauptsächlich in einem deutlichen Umsatzrückgang, der trotz Sanierungsmaßnahmen wie Personalabbau nicht aufgefangen werden konnte. Die laufenden Kosten überstiegen die Einnahmen, und es fehlten zusätzliche finanzielle Mittel zur Fortführung des Betriebs.“

Gastro-Betrieb wollte sich 2024 sanieren

Bereits am 7. Mai 2024 wurde ein Sanierungsplan eingebracht und am 6. August 2024 vom Landesgericht Linz bestätigt. Dieser sah eine Gesamtquote von 20 Prozent vor. Die Barquote von 15 Prozent sowie die erste Rate von 2,5 Prozent wurden vom schuldnerischen Unternehmen geleistet. „Betreffend noch nicht gezahlter Quoten tritt ein relatives Wiederaufleben der damals angemeldeten und anerkannten Forderungen ein“, so der AKV.

Fortführung nicht geplant

Laut der im Eigenantrag vorgelegten Gläubigerliste sind rund 37 Gläubiger von der Insolvenz betroffen. Die endgültige Höhe der Passiva wird sich erst nach Abschluss der Forderungsanmeldungen und deren gerichtlicher Prüfung konkret beziffern lassen. Die Antragstellerin strebt laut Eigenantrag keine Unternehmensfortführung an.