Verkauf gestoppt: Rückruf für beliebtes Clever-Produkt

Wegen möglicher Rückstände gesundheitsbedenklicher Stoffe ruft der Lieferant Popz Europe Kft. eines seiner Produkte vorsorglich aus dem Handel zurück. Kunden werden gebeten, den betroffenen Artikel nicht zu konsumieren.

Der Lieferant Popz Europe Kft. ruft aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes das Produkt CLEVER POPCORN GESALZEN 3x100G Charge 102/MHD 11.04.2026 sowie Charge L135/MHD 14.05.2026 zurück. Der Grund: Im Rahmen der Qualitätskontrolle des Lieferanten wurde festgestellt, dass sich im Verpackungsmaterial möglicherweise Spuren der Vorläuferverbindungen von PFOA und PFDA befinden, welche gesundheitsgefährdend sein können. „Da eine Migration ins Lebensmittel nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann wird vom Verzehr dieses Produktes abgeraten“, warnt das Unternehmen.

Dieses Produkt wird zurück gerufen Produkt: CLEVER POPCORN GESALZEN 3x100G

Charge: 102, L135

Mindesthaltbarkeitsdatum: 11.04.2026, 14.05.2026

©cleverleben.at Mikrowellen-Popcron der Marke Clever wird zurück gerufen.

Verkauf wurde bereits gestoppt

Der Warenbestand des betroffenen Produkts wurde aus dem Verkauf genommen, wie das Unternehmen informiert. Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon im jeweiligen Geschäft retourniert werden. Bei Rückfragen können sich Kunden an den BILLA Kundenservice unter Tel.Nr. 0800 828 700 (Mo-Fr 07:15-19:30 Uhr, Sa 07:15 – 18:00 Uhr) oder per Mail an kundenservice@billa.at wenden.

Der Lieferant Popz Europe KFT bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten, heißt es in einer Aussendung. Betont wird auch: Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.

