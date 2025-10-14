Nächste Pleite: Oberösterreichische Baufirma vor dem Aus

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) gibt bekannt, dass über das Vermögen der DIALOG Haus Mal2 Bau GmbH beim Landesgericht Linz ein Konkursverfahren eröffnet wurde. Das Verfahren wurde auf Eigenantrag eingeleitet.

Die im Jahr 2021 gegründete Schuldnerin mit Sitz in Freistadt ist gemäß Firmenbuchauszug in der Branche „Hochbau“ tätig. Das Stammkapital in der Höhe von 50.000 Euro wurde zur Hälfte einbezahlt, informiert der AKV. Zuletzt waren im Unternehmen sechs Dienstnehmer und Dienstnehmerinnen beschäftigt. Im Eröffnungsantrag werden mehrere Gründe für die Insolvenz der Gesellschaft genannt. Einerseits führten gesamtwirtschaftliche Entwicklungen wie eine anhaltende Konjunkturflaute, stark gestiegene Zinsen und eine hohe Inflation zu einem deutlichen Rückgang der Nachfrage nach Immobilien sowie zu einer erheblichen Verteuerung der Fremdfinanzierung. Andererseits belasteten branchenspezifische Faktoren die Kostenstruktur massiv – insbesondere die stark gestiegenen Preise für Baumaterialien wie Stahl, Beton und Holz. Diese zusätzlichen Kosten konnten nur teilweise an die Kunden weitergegeben werden.

Laut Schätzung 1,39 Mio. Euro Passiva

Die Verbindlichkeiten bei 69 Gläubigern sollen etwa 1,39 Mio. Euro betragen. Nach Vorliegen einer Inventarisierung sowie der Schätzung eines vom Insolvenzverwalter noch zu bestellenden Gutachters kann der genaue Wert der im schuldnerischen Unternehmen befindlichen Fahrnisse bekanntgegeben werden. Auch sind etwaig offene Forderungen noch vom Insolvenzverwalter auf deren Werthaltigkeit sowie Einbringlichkeit hin zu überprüfen, betont der AKV in einer Aussendung.

Keine Fortführung

Die Schuldnerin hat den operativen Geschäftsbetrieb eingestellt, da laut Eigenantrag eine wirtschaftlich sinnvolle Fortführung nicht mehr möglich ist. Eine Sanierung wurde ausgeschlossen, da weder neue Finanzierungsquellen noch tragfähige Restrukturierungsmaßnahmen verfügbar sind. Stattdessen ist eine Liquidation des Unternehmens geplant, um die verbliebenen Vermögenswerte geordnet zu verwerten und die Gläubiger im Rahmen des Insolvenzverfahrens zu bedienen.