Streit zwischen Hunden eskalierte: Drei Verletzte

Am Sonntag, dem 12. Oktober 2025 kam es im Gemeindegebiet von Feldkirchen bei Mattighofen (Bezirk Braunau) in Oberösterreich zu einem Vorfall zwischen zwei Hunden, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Gegen 15.40 Uhr attackierte ein nicht angeleinter Hund eines 61-Jährigen aus dem Bezirk Braunau einen anderen Hund, der sich gemeinsam mit seiner 45-jährigen Besitzerin vor einem Lokal befand. Der Hund des 61-Jährigen war zuvor aus einer Garage auf die Straße gelaufen und griff den Hund der 45-jährigen Frau an. Die Angehörigen der Frau, die im Nahbereich waren, bemerkten den Vorfall und eilten der Frau, die sich mitten im Hundeangriff befand, zur Hilfe. Nach einem kurzen Kampf konnte die zwei Männer schließlich die Attacke des Hundes beenden. „Die 45-Jährige sowie die beiden Helfer erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades“, berichtet die Polizei. Weitere Ermittlungen folgen.