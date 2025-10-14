Familie wollte Urlaub buchen, erlebt böse Überraschung

Eine Familie aus dem Bezirk Tamsweg buchte am 13. Oktober über eine Onlineplattform eine Reise nach Dubai. Beim Versuch, die Zahlungsart auf Kreditkarte zu ändern, geriet die Kundin über die Onlinerecherche an eine falsche Hotline und installierte über Aufforderung eine App. Durch die Installation der App erhielten die Täter Zugriff auf ihr Smartphone und führten mehrere Zahlungen über die Kreditkarte und ein Online-Zahlungssystem aus. Der Schaden beträgt einige tausend Euro. Eine Rückbuchung durch die Bank war nicht mehr möglich. Ermittlungen wegen Verdachts auf Online-Betrug laufen.

82-jähriger Pinzgauer Opfer von Tochter-Sohn Betrug

Die Polizei berichtet von einem weiteren Betrugsfall. Am 10. Oktober 2025 kontaktierte eine unbekannte Frau einen 82-jähriger Mann aus dem Pinzgau via SMS und gab sich als Tochter aus. Die Täterin gab an, dass ihr Handy defekt sei, und bat den Mann um eine dringende Geldüberweisung. Der Pinzgauer glaubte tatsächlich mit seiner Tochter zu schreiben, und überwies daraufhin in mehreren Tranchen einen Gesamtbetrag von mehreren tausend Euro an die unbekannten Täter. Die Ermittlungen zur Identifizierung und Ausforschung der Täter laufen.