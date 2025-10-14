Handy abgenommen: Streit zwischen Schüler und Schulleiter eskaliert

In einer Innsbrucker Mittelschule kam es am Dienstagvormittag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 15-jährigen Schüler und dem Schulleiter. Auslöser war die Abnahme eines Handys vor Unterrichtsbeginn.

Am Dienstagvormittag, 14. Oktober, kam es in einer Mittelschule in Innsbruck zu einer tätliche Auseinandersetzung zwischen einem 15-jährigen Schüler aus dem Irak und dem 59-jährigen, österreichischen Schulleiter. Auslöser für die Auseinandersetzung war die standardmäßige Handyabnahme vor Unterrichtsbeginn durch die Lehrerschaft.

Schüler suspendiert

Der Schüler forderte dieses in bedrohlicher Weise vom Schulleiter zurück und versuchte es dem Direktor wieder zu entreißen. Beide Personen wurden im Zuge der Auseinandersetzung unbestimmten Grades verletzt. Der Schüler wurde bis auf Weiteres vom Unterricht suspendiert.