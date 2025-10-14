Am Mittwoch erwartet Österreich ein Wetter-Mix

Am Mittwoch zeigt sich das Wetter in Österreich regional sehr unterschiedlich. Im Westen und Süden überwiegt meist sonniges und trockenes Wetter. In einigen Becken- und Tallagen kann es in den frühen Morgenstunden allerdings zähen Nebel oder Hochnebel geben, der sich nur langsam auflöst.

So wird das Wetter am Mittwoch

Anders präsentiert sich die Lage im Norden und Osten des Landes: Hier dominieren dichte Wolken, und es muss immer wieder mit kurzen Regenschauern gerechnet werden. Die meisten Niederschläge fallen am Vormittag und um die Mittagszeit. Die Sonne zeigt sich hier nur selten und dann meist nur kurz. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest. Die Temperaturen liegen in den Frühstunden zwischen 1 und 11 Grad, tagsüber steigen sie auf 11 bis 19 Grad.

