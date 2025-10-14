Großeinsatz: Mehrere Feuerwehren bei Hallenbrand in Stockerau

Am Dienstagabend, 14. Oktober, wurden mehrere Feuerwehren zu einem Brand in einer Halle im Stadtgebiet von Stockerau alarmiert.

In Stockerau (Niederösterreich) sorgte am Dienstagabend ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften für Aufsehen. Bei einer Halle im Stadtgebiet kam es zu einem Brand. Zahlreiche Feuerwehren rückten daraufhin aus. Laut Medienberichten standen unter anderem die Feuerwehren Stockerau, Spillern, Unterzögersdorf und Oberzögersdorf im Einsatz.

Schnelles Handeln verhinderte Schlimmeres

Durch schnelles Handeln konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer zum Glück rasch unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde bei dem Einsatz zum Glück niemand. Die genaue Ursache für den Brand ist noch nicht bekannt. Die Polizei führt diesbezüglich noch Ermittlungen.