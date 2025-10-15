Streit um 100 Euro: 15-Jährige soll auf Frau eingestochen habe

Ein Streit um 100 Euro endet in einem mutmaßlichen Angriff mit einem Messer: Eine 15-Jährige muss sich am Mittwoch vor dem Landesgericht Linz wegen versuchten Mordes verantworten. Sie soll auf eine 20-Jährige eingestochen haben.

Heute startet der Prozess rund um die 15-Jährige, die mit einem Messer auf ihre Kontrahentin eingestochen hat.

Kurz vor Mitternacht trafen sich die beiden Frauen in Traun (Bezirk Linz-Land), um eine Geldangelegenheit zu klären. Die Ältere wollte 100 Euro zurück, die sich die Jugendliche laut Anklage zuvor geborgt hatte. Doch das Gespräch eskalierte, plötzlich zog die 15-Jährige ein Klappmesser und stach mehrfach auf das Opfer ein. Die 20-Jährige erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen am Oberkörper. Ein Gutachter stellte fest, dass tiefere Stiche tödlich gewesen wären. Die Jugendliche sitzt seither in Untersuchungshaft. Der Strafrahmen liegt zwischen einem und zehn Jahren.

Angeklagte: „Wollte meinen Hund schützen“

Die Schülerin gab an, bei dem Angriff ihre Kontrahentin nicht töten zu wollen. Sie habe ihren Hund verteidigen wollen, der bei der Auseinandersetzung dabei gewesen sei. Der Prozess startet am heutigen Mittwoch, dem 15. Oktober am Landesgericht Linz.