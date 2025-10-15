Plötzlich auf der Fahrbahn – Kind (11) von Auto erfasst

Schrecksekunde in Pasching: Eine Elfjährige lief plötzlich über die Straße und wurde von einem Auto erfasst. Sie wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Am Dienstagabend, dem 14. Oktober 2025, kam es gegen 18.45 Uhr im Gemeindegebiet von Pasching (Linz-Land/Oberösterreich) zu einem Verkehrsunfall. Eine 32-jährige türkische Staatsangehörige aus dem Bezirk Linz-Land war mit ihrem Auto auf der Leondinger Straße in Richtung Pasching unterwegs.

Zusammenstoß ließ sich nicht verhindern

Auf Höhe des Hauses Nummer 24 überquerte plötzlich ein elfjähriges Mädchen aus dem Bezirk Linz-Land zu Fuß die Fahrbahn. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte die Lenkerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Kind prallte auf die Motorhaube und blieb anschließend auf der Fahrbahn liegen. Die Elfjährige wurde verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Kepler Uniklinikum eingeliefert.