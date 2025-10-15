Sexting mit ChatGPT? Das wird bald möglich sein…

Wer ChatGPT bisher nur zum Schreiben, Lernen oder Texten genutzt hat, dürfte staunen: Ab Dezember erlaubt OpenAI auch erotische Inhalte.

ChatGPT bekommt bald mehr Persönlichkeit und für Erwachsene sogar erotische Möglichkeiten. Sam Altman nennt das: „Erwachsene wie Erwachsene behandeln.“

ChatGPT bekommt bald mehr Persönlichkeit und für Erwachsene sogar erotische Möglichkeiten. Sam Altman nennt das: „Erwachsene wie Erwachsene behandeln.“

ChatGPT soll bald deutlich „menschlicher“ werden. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. OpenAI-CEO Sam Altman hat auf X (früher Twitter) angekündigt, dass der beliebte KI-Chatbot bald mehr Persönlichkeit, Emotionen und sogar Erotik zeigen darf – zumindest für verifizierte Erwachsene. „Wir haben ChatGPT anfangs ziemlich stark eingeschränkt, um bei Themen rund um psychische Gesundheit vorsichtig zu sein“, schreibt Altman (Vom Englischen ins Deutsche übersetzt). Doch nun sei man soweit, die strengen Filter zu lockern: „Jetzt, da wir die ernsten Probleme im Bereich psychische Gesundheit abmildern konnten und neue technische Möglichkeiten haben, können wir die Einschränkungen in den meisten Fällen sicher lockern.“

We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right.



Now that we have… — Sam Altman (@sama) October 14, 2025

ChatGPT bald mit mehr „Charme“

Ab Dezember 2025 will OpenAI – die Firma hinter ChatGPT – die Plattform umgestalten:

User sollen der KI eine eigene Persönlichkeit geben können (z. B. freundlich, sarkastisch, flirty oder sachlich).

ChatGPT darf emotionaler, humorvoller und menschlicher reagieren.

Und ja – für verifizierte Erwachsene wird sogar Erotik erlaubt.

Altman nennt das Ganze das Prinzip „Erwachsene wie Erwachsene behandeln“. Ziel sei es, Nutzer mehr Kontrolle zu geben: Wer ChatGPT lieber professionell nutzt, bekommt weiterhin den „seriösen Modus“. Wer dagegen mehr Spaß, Persönlichkeit oder Emotion will, kann das künftig aktiv einstellen.

Verwendest du ChatGPT? Ja, regelmäßig. Kann nicht mehr ohne. Ab und zu, wenn ich was brauche. Hab’s ausprobiert, aber nutze es kaum. Noch nie verwendet. Was ist ChatGPT? Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Von der Wissensmaschine zum digitalen Charakter

ChatGPT wurde ursprünglich 2022 als KI-Textmodell vorgestellt und entwickelte sich rasant zum globalen Phänomen. Mittlerweile hilft der Bot Millionen von Menschen beim Schreiben, Lernen, Recherchieren oder Programmieren – und anscheinend jetzt bald auch manchmal beim Flirten.