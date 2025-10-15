Sexting mit ChatGPT? Das wird bald möglich sein…
Wer ChatGPT bisher nur zum Schreiben, Lernen oder Texten genutzt hat, dürfte staunen: Ab Dezember erlaubt OpenAI auch erotische Inhalte.
ChatGPT soll bald deutlich „menschlicher“ werden. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. OpenAI-CEO Sam Altman hat auf X (früher Twitter) angekündigt, dass der beliebte KI-Chatbot bald mehr Persönlichkeit, Emotionen und sogar Erotik zeigen darf – zumindest für verifizierte Erwachsene. „Wir haben ChatGPT anfangs ziemlich stark eingeschränkt, um bei Themen rund um psychische Gesundheit vorsichtig zu sein“, schreibt Altman (Vom Englischen ins Deutsche übersetzt). Doch nun sei man soweit, die strengen Filter zu lockern: „Jetzt, da wir die ernsten Probleme im Bereich psychische Gesundheit abmildern konnten und neue technische Möglichkeiten haben, können wir die Einschränkungen in den meisten Fällen sicher lockern.“
ChatGPT bald mit mehr „Charme“
Ab Dezember 2025 will OpenAI – die Firma hinter ChatGPT – die Plattform umgestalten:
- User sollen der KI eine eigene Persönlichkeit geben können (z. B. freundlich, sarkastisch, flirty oder sachlich).
- ChatGPT darf emotionaler, humorvoller und menschlicher reagieren.
- Und ja – für verifizierte Erwachsene wird sogar Erotik erlaubt.
Altman nennt das Ganze das Prinzip „Erwachsene wie Erwachsene behandeln“. Ziel sei es, Nutzer mehr Kontrolle zu geben: Wer ChatGPT lieber professionell nutzt, bekommt weiterhin den „seriösen Modus“. Wer dagegen mehr Spaß, Persönlichkeit oder Emotion will, kann das künftig aktiv einstellen.
Von der Wissensmaschine zum digitalen Charakter
ChatGPT wurde ursprünglich 2022 als KI-Textmodell vorgestellt und entwickelte sich rasant zum globalen Phänomen. Mittlerweile hilft der Bot Millionen von Menschen beim Schreiben, Lernen, Recherchieren oder Programmieren – und anscheinend jetzt bald auch manchmal beim Flirten.