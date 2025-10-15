Knochenfund in Vorarlberg: Vermisstenfall nach 4 Jahren geklärt

Ein Wanderer entdeckte im Sommer menschliche Überreste in Vandans. Nun steht fest: Es handelt sich um einen seit 2021 vermissten Alphirten aus Deutschland.

Am 23. Juli 2025 machte ein Wanderer aus Vorarlberg in der Nähe des Verajochs im Gemeindegebiet von Vandans (Bludenz/Vorarlberg) einen Fund: In rund 2300 Metern Höhe entdeckte er einen alten Bergschuh und menschliche Überreste. Die Alpinpolizei suchte am darauffolgenden Tag die beschriebene Stelle ab und konnte den Schuh im felsigen Gelände finden. Eine erweiterte Suchaktion in einem großen Schotterkar auf der Nordseite der dritten Kirchlispitze brachte weitere Knochen und persönliche Gegenstände zum Vorschein.

Seit September 2021 vermisst

Die Ermittlungen ergaben, dass seit September 2021 ein 58-jähriger Alphirte aus Deutschland auf der Schweizer Seite des Rätikons vermisst wurde. Trotz intensiver Suchaktionen von Bergrettung und Alpinpolizei blieb der Mann damals unauffindbar. Ein nun durchgeführter DNA-Abgleich brachte traurige Gewissheit.