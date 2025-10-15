Achtung, Betrug: Gefälschte „Zeit im Bild“-Clips auf TikTok

Auf TikTok kursieren derzeit massenhaft Videos, in denen ein bekanntes ORF-Gesichter dazu aufruft, auf einen Link zu klicken, um „Geld fürs TikTok-Schauen“ zu verdienen. Doch das ist Fake. Echte „Zeit im Bild“-Clips wurden per KI verfälscht. Der ORF reagierte nun selbst in einem Video auf TikTok und erklärte: „Mein Gesicht wurde tagelang für eine richtig miese Abzockmasche verwendet. Wir haben den Scam mal für euch durchgespielt und die Macher konfrontiert“.

Warst du schon einmal Opfer eines Online-Betrugs? Ja, leider Nein, zum Glück nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Clip aus dem Jahr 2024

Das Fake-Video basiert auf einem echten ORF-Clip aus dem April 2024. Laut ORF: „Die Macher haben es verändert und ein Scam-Video daraus gemacht. Auch wir haben die Anzeige auf unserer ForYou-Page. Die Macher versprechen uns Geld fürs TikTok-Schauen“. Als die ORF-Redaktion die Macher konfrontierte, kam es noch kurioser: „Wir konfrontieren die Macher. (…) Schreibt man uns -Ich denke, ZIB erlaubt uns das-. Haben wir nie, tun wir auch nie.“ Der ORF stellte klar: Kein offizieller Sender würde jemals auf Telegram nach einer IBAN fragen.

So reagieren TikTok-User auf die Masche

Unter dem Video sammelten sich zahlreiche Kommentare: Viele erkannten den Fake sofort. „Ich war kurz auch verwirrt aber nach 10 Sekunden merkt man, dass jemand ne AI dafür benutzt hat“, schrieb ein User. Eine andere Person berichtete: „Bei mir war 3 mal das Video auf FY, immer von anderen Benutzer“. Viele sehen darin ein größeres Problem: „KI wird uns noch sehr sehr große Probleme machen.“ Andere wiederum fühlten sich bestätigt: „Ich hab mich eh noch gewundert … alles klar – total bestätigt somit, danke.“ Besonders alarmierend ist jedoch, wie nah manche an der Falle waren: „Ich war so knapp davor es zu tun aus finanzieller Not. Aber war sehr unsicher“.