Große Erleichterung: Beschlagnahmte Pferde dürfen endlich bleiben

Im Frühjahr dieses Jahres hatte die Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen auf einem Gestüt in Niederösterreich insgesamt 43 Pferde, sechs Lamas und Alpakas sowie drei Hunde beschlagnahmt. Der Anblick war überaus erschütternd: abgemagerte Tiere, entzündete Augen, eingerissene Hufe, kahle Stellen vom Pilzbefall, manche Tiere waren kaum noch lebensfähig. Dabei war der Halterin bereits seit Monaten ein Tierhaltungsverbot auferlegt worden, das sie ignorierte. Zwei der Pferde, die in einem besonders schlechten Zustand waren, fanden im Tierschutzhof Pfotenhilfe in Lochen (Grenzregion Oberösterreich/Salzburg) Zuflucht. Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler erinnert sich an den Moment ihrer Ankunft: „Der Zustand war einfach nur erschütternd. Stark abgemagert, entzündet, voller Angst, man konnte sehen, wie sehr sie gelitten haben.“

©PFOTENHILFE Die Tiere waren anfänglich in einem sehr schlechten Zustand.

Monate der Pflege und Hoffnung

Mit viel Geduld, medizinischer Betreuung und Zuwendung gelang dem Team das beinahe Unmögliche: Die Stuten Tamdana und Anastasia haben sich erholt, sind wieder kräftig und zutraulicher geworden. Der auf Pferde spezialisierte Tierarzt Michael Wimmer begleitete ihre Genesung. „Wir haben sofort mit den Behandlungen begonnen, langsam gefüttert, ihre Hufe gepflegt und sie Schritt für Schritt wieder an Menschen gewöhnt“, so Stadler. Heute stehen die beiden Pferde entspannt auf der Weide, gesund, satt und sicher.

Gericht bestätigt Tierabnahme

Die frühere Besitzerin hatte gegen die Beschlagnahmung Beschwerde eingelegt, doch das Gericht entschied eindeutig: Die Maßnahme der Behörde war rechtens. Damit bleibt den Tieren ein weiterer Umzug oder gar eine Rückgabe erspart. „Eine Rückführung wäre für mich aus Tierschutzgründen unvorstellbar gewesen“, sagt Stadler erleichtert. Während die beiden Stuten nun endlich zur Ruhe kommen können, läuft gegen die ehemalige Halterin ein Strafverfahren wegen Tierquälerei am Landesgericht Wiener Neustadt. Für die Pfotenhilfe bleibt der Einsatz teuer, die Pflege, medizinische Versorgung und Unterbringung der Tiere verursachten hohe Kosten. Doch für Johanna Stadler steht eines fest: „Jedes Leben zählt. Wenn ich Tamdana und Anastasia heute friedlich auf der Koppel sehe, weiß ich, dass sich jeder Einsatz gelohnt hat.“