Trotz Sparkurs: Budgetdefizit 2026 bleibt bei 4,2 Prozent

Das angepeilte Budgetdefizit für 2026 bleibt auf Kurs: 4,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts – genauso wie bisher prognostiziert. Das geht aus dem Bericht hervor, den Österreich am 15. Oktober 2025 im Rahmen des EU-Defizitverfahrens (ÜD) an die EU-Institutionen übermittelt hat. Während sich der Bund laut aktuellen Zahlen besser entwickelt als geplant, geraten Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen stärker unter Druck.

EU setzt Österreich unter Beobachtung

Seit der Feststellung eines übermäßigen Defizits (ÜD) durch den ECOFIN-Rat im Juli 2025 muss Österreich regelmäßig Bericht erstatten. Ziel: wirksame Maßnahmen gegen die zu hohe Neuverschuldung. Die Europäische Kommission bestätigte bereits, dass das Doppelbudget 2025/26 mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt im Einklang steht. Österreich liefert nun im März und Oktober jeweils einen aktuellen Lagebericht zur Haushaltssituation.

Zahlen im Detail:

Laut Prognose sinkt das gesamtstaatliche Defizit von 4,5 Prozent im Jahr 2025 auf 4,2 Prozent im Jahr 2026.

Bund: Statt der im Mai angenommenen 3,5 Prozent nun nur 3,2 Prozent Defizit.

Länder und Gemeinden: Trotz höherer Einnahmen (450 Mio. Euro 2025, 230 Mio. Euro 2026) nun bei 0,9 Prozent Defizit – 0,2 Prozentpunkte schlechter als noch im Frühjahr erwartet.

Finanzminister: „Ausgaben als auch Einnahmen“

Finanzminister Markus Marterbauer mahnt zur Einhaltung des Sparkurses: „Um das angepeilte Ziel, das gesamtstaatliche Budgetdefizit 2028 wieder unter den Referenzwert von 3 Prozent des BIP zurückzuführen, zu erreichen, müssen die bereits vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen im Ausmaß von 6,4 Milliarden Euro für 2025 und 8,7 Milliarden Euro für 2026 sowohl bei Ausgaben als auch Einnahmen strikt eingehalten werden. Die Sanierung des Budgets ist als gesamtstaatliche Aufgabe zu sehen, an der alle ihren Beitrag leisten müssen.“ Finanz-Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl sieht Österreich weiter auf Kurs: „Der Blick auf die aktuelle Budgetplanung zeigt, dass sich Österreich auch 2026 auf Kurs befindet. Wir setzen den eingeschlagenen Konsolidierungspfad im kommenden Jahr konsequent fort. Dies gelingt durch eine gesamtstaatliche Kraftanstrengung. Darüber hinaus bringen wir nachhaltig wirkende Reformen und gezielte Wachstumsimpulse auf den Weg – ganz im Sinne unseres Dreischritts sanieren, reformieren, wachsen.“

Schellhorn: „Jeder muss einen Beitrag zur Sanierung leisten“

Staatssekretär Sepp Schellhorn mahnt vor Nachlässigkeit bei Ländern und Gemeinden: „Damit die Sanierung der Staatsfinanzen gelingen kann, braucht es neben der Verbesserung im Bund auch sichtbaren Reformeifer in den Ländern und Gemeinden. Derzeit geht man von einem Defizit der Länder und Gemeinden von 0,9 Prozent aus für das Jahr 2026 — also um 0,2 %-Punkte schlechter als noch im Mai 2025 angenommen. Wenn bei Ländern und Gemeinden immer höhere Defizite anfallen, ist das ein Alarmzeichen. Jeder muss einen Beitrag zur Sanierung leisten, damit wir die Menschen und Betriebe auch wieder entlasten können.“