Baby-News von Tina Weirather: Ex-Skirennläuferin wieder schwanger

Babyglück: Ex-Skistar Tina Weirather ist wieder schwanger und erwartet im März 2026 ihr zweites Kind.

Die ehemalige Spitzen-Skirennläuferin Tina Weirather (36) hat erfreuliche Nachrichten verkündet: Sie ist wieder schwanger und erwartet ihr zweites Kind im März 2026. Die Bekanntgabe erfolgte in der neuesten Folge des SRF-Podcasts „Am Pistenrand“.

Tochter von Ski-Legenden

Die gebürtige Liechtensteinerin, Tochter der Ski-Legenden Hanni Wenzel und Harti Weirather, besitzt neben der liechtensteinischen auch die österreichische Staatsbürgerschaft. Bereits im Januar 2024 wurden Tina und ihr Ehemann zum ersten Mal Eltern eines Sohnes namens Lio. Das Paar hatte im September 2022 geheiratet.