Inflation: Fast jeder Zweite spart schon beim Essen

Immer mehr Menschen sparen beim Essen: Laut dem FOOD Barometer 2025 gehen 70 Prozent der Österreicher seltener ins Restaurant.

Die Teuerung trifft Österreich weiterhin hart: Auch beim Essen. Laut dem aktuellen FOOD Barometer 2025 von Edenred würden nahezu 40 Prozent der Österreicher im Ernstfall sogar bei Lebensmitteln sparen. Besonders deutlich ist der Rückgang bei Restaurantbesuchen: 70 Prozent aller Befragten geben an, hier Einsparungen vorzunehmen. Am stärksten betroffen? Die 25- bis 44-Jährigen. 2024 waren vor allem junge Arbeitnehmer von der Inflation betroffen, heuer zeigt sich ein breiteres Bild: Alle Altersgruppen spüren die steigenden Kosten.

Essenszuschuss als Lebensretter für die Kaufkraft

Der steuerfreie Essenszuschuss durch Arbeitgeber wird laut Befragung immer wichtiger: Zwei Drittel der Teilnehmer sagen, dass sie ohne Zuschuss deutlich weniger Kaufkraft hätten. Über die Hälfte würde zudem seltener essen gehen. „Über die Hälfte der befragten Arbeitnehmer sagt, dass die Qualität ihrer Mahlzeiten steigen würde, wenn der Essenszuschuss verdoppelt wird“, erklärt Christoph Monschein, Geschäftsführer von Edenred Österreich.

Gesundheit bleibt Thema

Rund zwei Drittel achten laut FOOD Barometer verstärkt auf eine ausgewogene Ernährung, und 94 Prozent verbinden frische Produkte mit gesunder Kost. Unterschiede zeigen sich jedoch bei der Herkunft: Nur 29 Prozent der 18- bis 24-Jährigen halten regionale Produkte für „sehr wichtig“, bei den 55- bis 65-Jährigen sind es bereits 46 Prozent. „Wenn die heimische Herkunft klar erkennbar wäre, würde eine große Mehrheit zugreifen – quer durch alle Altersgruppen“, so Monschein.

Nachhaltigkeit und Anti-Verschwendung

Laut Befragung fordern 75 bis 80 Prozent der Menschen gesündere und nachhaltigere Restaurantangebote. Für 95 Prozent spielen gesundheitliche Aspekte dabei eine zentrale Rolle. Drei von vier Befragten sehen Lebensmittelverschwendung als großes gesellschaftliches Problem. Besonders gefragt: Take-Away-Verpackungen für Essensreste (72 Prozent) und wahlweise Portionsgrößen (70 Prozent). „Vier von fünf Befragten möchten wissen, welche Restaurants aktiv gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen“, betont Monschein. Auch Too Good To Go beobachtet diesen Trend. „Das Bewusstsein, dass Lebensmittel wertvoll sind und daher nicht verschwendet werden sollten, besteht in unserer Gesellschaft“, sagt Georg Strasser-Müller, Country Director für Österreich und Schweiz. „Konsumentinnen und Konsumenten wollen klare Handlungen der Gastronomie – einfache, unkomplizierte Lösungen, die auch der Umwelt zugutekommen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2025 um 10:10 Uhr aktualisiert