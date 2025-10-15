Aktion „scharf“ im Handel: Schutz für Kunden oder unnötig?

In Österreich sorgt die sogenannte „Aktion Scharf“ gegen angeblich irreführende Preise im Supermarkt für Diskussionen. Doch was sagst du: Sollen Supermärkte für Preisfehler härter bestraft werden oder ist das übertrieben?

Die aktuelle Kontrolloffensive gegen unklare Preisangaben in Supermärkten sorgt für Diskussion. In Wien wurden laut einem Bericht im Ö1 Morgenjournal im September 270 Filialen der großen Ketten Spar, Rewe, Hofer und Lidl überprüft: In 198 Fällen kam es zu Anzeigen. Kontrolliert wurde unter anderem, ob Packungsgrößen und Grundpreise korrekt angegeben und Rabatte gemäß den gesetzlichen Vorgaben ausgewiesen wurden.

Bundesministerium: „Grobes Vergehen“

Die Behörde wirft den Handelsketten vor, dass Preisangaben teilweise irreführend seien. Etwa wenn geschrumpfte Verpackungen bei gleichem Preis nicht klar gekennzeichnet werden oder Rabatte beworben werden, ohne den niedrigsten Preis der vergangenen 30 Tage offenzulegen. Genau das ist jedoch gesetzlich vorgeschrieben. Aus Sicht der Staatssekretärin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Ulrike Königsberger-Ludwig handelt es sich nicht um bedauerliche Einzelfälle. Sie spricht von einem „groben Vergehen“ und fordert höhere Strafen. Derzeit liegt die maximale Verwaltungsstrafe bei 1.450 Euro– über eine Erhöhung müsse nachgedacht werden. Das sagte Königsberger-Ludwig im Ö1 Morgenjournal. Außerdem plant die Regierung ein Gesetz gegen „Shrinkflation“, also versteckte Preiserhöhungen durch kleinere Packungsgrößen.

Handel: „Absichtlich passieren keine Fehler“

Der Handel widerspricht. „Absichtlich passieren keine Fehler“, so Rainer Will. Laut dem österreichischen Handelsverband handle es sich in fast allen Fällen um Formfehler oder technische Probleme, nicht um bewusste Täuschung. Kein Händler habe ein Interesse daran, seine Kunden zu irritieren. In Branchenkreisen wird darauf verwiesen, dass Preisangaben in Österreich strenger reguliert seien als in vielen anderen Ländern. Gleichzeitig sei es bei tausenden Filialen und zehntausenden Produkten pro Sortiment unmöglich, Fehler völlig auszuschließen. Er verweist auf die Dimension des Alltagsbetriebs: „Bei 200 Auffindungen sprechen wir von 9400 Geschäften, alleine 2000 in Wien und über 20.000 Produkte im Sortiment pro Händler“. Von vorsätzlichem Tricksen könne keine Rede sein, betont Handelsverbands-Geschäftsführer Rainer Will, der im Ö1 Morgenjournal am Mittwoch von einer „Rufschädigung“ des Handels spricht. Statt öffentlicher Anprangerung brauche es bessere Zusammenarbeit bei der Umsetzung von Vorschriften.

Sollen Supermärkte für Preisfehler härter bestraft werden oder ist das übertrieben?

FPÖ: Es ändere nichts an den Preisen

In der Opposition wird der Umgang der Regierung mit dem Thema ebenfalls kritisch gesehen – allerdings aus anderer Richtung. Die FPÖ spricht von einer „PR-Show“, die zwar Schlagzeilen produziere, aber an den hohen Lebensmittelpreisen nichts ändere.