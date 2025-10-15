Chemie-Konzern ESIM in Linz insolvent: 289 Jobs betroffen

Das traditionsreiche Chemieunternehmen ESIM Chemicals GmbH mit Sitz im Chemiepark Linz steht vor dem Aus. Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bestätigte nun, dass ein Insolvenzantrag beim Landesgericht Linz gestellt wurde.

Laut Antrag beim Linzer Landesgericht bestehen Verbindlichkeiten von rund 109,7 Millionen Euro, die sich im Liquidationsfall auf bis zu 147,6 Millionen Euro erhöhen könnten. Das vorhandene Vermögen beträgt nach aktueller Schätzung nur rund 33 Millionen Euro, zu wenig, um den Betrieb eigenständig aufrechtzuerhalten. Die Ursachen der Insolvenz sind vielfältig: Der Verlust wichtiger Kunden, hoher Wettbewerbsdruck durch asiatische Anbieter, stark gestiegene Energie und Personalkosten sowie eine zu hohe Verschuldung. Auch neue Projekte im Bereich Spezialchemie konnten nicht wie geplant umgesetzt werden. „Eine positive Fortbestehensprognose war nicht mehr möglich“, heißt es in dem Antrag.

289 Beschäftigte betroffen

Bei ESIM Chemicals sind derzeit 289 Mitarbeiter beschäftigt, darunter 16 Lehrlinge. Für sie steht nun eine ungewisse Zukunft bevor. Das Unternehmen will den Betrieb aber zunächst vorübergehend fortführen, um eine übertragende Sanierung zu ermöglichen. Ein internes Konzept sieht vor, zwei der drei Produktionsstandorte weiterzuführen. Laut Planung wäre damit sogar ein positiver Cashflow möglich. Ein konkreter Sanierungsplan wurde bisher nicht eingereicht, gilt aber als wahrscheinlich, sobald das Konkursverfahren eröffnet ist.

Gläubiger müssen mit niedriger Quote rechnen

Für die rund 190 Gläubiger dürfte der finanzielle Verlust beträchtlich sein: Die Quote für unbesicherte Forderungen wird aktuell auf unter fünf Prozent geschätzt. Die ESIM Chemicals GmbH war international in der Spezial- und Pflanzenschutzchemie tätig und galt als einer der industriellen Schlüsselbetriebe im Linzer Chemiepark. Nun steht das Unternehmen exemplarisch für den Druck, unter dem viele energieintensive Betriebe in Österreich derzeit stehen. Forderungsanmeldungen können ab sofort über den AKV Europa eingebracht werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2025 um 11:31 Uhr aktualisiert