Landwirt von Heckklappe getroffen – jede Hilfe kam zu spät

Bei Arbeiten an einer Rundballenpresse kam es am Dienstagabend in Ottenschlag zu einem tragischen Unfall. Ein 42-jähriger Landwirt verlor dabei sein Leben.

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Dienstagabend, dem 14. Oktober 2025, in Ottenschlag (Zwettl/Niederösterreich). Ein 57-jähriger Mann half einem 42-jährigen Landwirt bei der Rundballenherstellung auf einer Wiese hinter einem landwirtschaftlichen Anwesen. Nachdem die Presstätigkeit gegen 18.30 Uhr bereits abgeschlossen war, wollten die beiden Männer noch einen Messerwechsel an der Rundballenpresse durchführen. Dazu öffnete der 57-Jährige die hydraulische Heckklappe der Maschine von der Traktorkabine aus. Beide führten den Messerwechsel gemeinsam beim Heck der Presse durch.

Am Kopf getroffen

Als die Arbeit beendet war, schloss der 57-Jährige die Heckklappe wieder und wollte anschließend kontrollieren, ob die Messer korrekt eingerastet waren. Dafür öffnete er die Klappe erneut, dann sah er: Der 42-Jährige lag schwer verletzt am Boden. Er dürfte sich aus bislang unbekannten Gründen noch einmal zur Hecköffnung begeben haben und wurde beim Herabsenken der Heckklappe am Kopf getroffen. Trotz sofort eingeleiteter Rettungskette verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Das Arbeitsinspektorat für Land- und Forstwirtschaft wurde über den Vorfall informiert.