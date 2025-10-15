Bahn-KV abgeschlossen: 55.000 Beschäftigte bekommen mehr Lohn

Für rund 55.000 Eisenbahner gibt es Grund zur Freude: Nach vier Verhandlungsrunden wurde ein neuer Kollektivvertrag beschlossen.

Nach vier intensiven Verhandlungsrunden ist der Kollektivvertragsabschluss für rund 55.000 Beschäftigte bei über 90 Eisenbahnunternehmen unter Dach und Fach. Die Gewerkschaft vida und der Fachverband Schienenbahnen in der WKÖ einigten sich auf ein Paket, das neben einer Lohnerhöhung auch mehr Freizeit und höhere Zulagen bringt.

Das wurde vereinbart plus drei Prozent auf KV- und IST-Gehälter – maximal jedoch 150 Euro monatlich, gültig ab Dezember 2025

Alle Nebenbezüge werden ebenfalls um drei Prozent angehoben

Sonn- und Feiertagszulagen steigen um 8,36 Prozent

Drei zusätzliche Urlaubstage ab dem 15. Dienstjahr

Die 6. Urlaubswoche kommt künftig schon im 18. Jahr (bisher später) Damit wird laut vida-Verhandlungsleiter Gerhard Tauchner die rollierende Inflation abgegolten und die Kaufkraft gesichert. Außerdem werde Arbeit an Wochenenden und Feiertagen stärker honoriert, was besonders vielen Mitarbeitenden wichtig gewesen sei.

Gewerkschaft spricht von gerechtem Ergebnis

„Die Eisenbahnbranche erlebt einen Fahrgastrekord nach dem anderen und hält Österreich auch in Krisenjahren jeden Tag am Laufen“, so Tauchner. Die Beschäftigten würden dabei „maßgeblich zum Erfolg beitragen“. „Dieser Leistung wurde mit dem KV-Abschluss entsprechend Rechnung getragen“, so Taucher. Besonders das schnellere Erreichen der sechsten Urlaubswoche sieht die Gewerkschaft als wichtigen Schritt, um Belastungen in der modernen Arbeitswelt besser abzufedern.