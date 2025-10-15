Neue Markierungen sollen Radfahren auf Landstraßen sicherer machen

Radfahren auf Landstraßen ist oft riskant. Jetzt starten in Kärnten, dem Burgenland und Vorarlberg Pilotversuche mit neuen Mehrzweckstreifen.

In Kärnten, dem Burgenland und Vorarlberg starten Tests, um Radfahren auf Landstraßen sicherer zu machen.

In Kärnten, dem Burgenland und Vorarlberg starten Tests, um Radfahren auf Landstraßen sicherer zu machen.

Radfahren auf der Landstraße soll sicherer werden. In Kärnten, dem Burgenland und Vorarlberg starten derzeit Pilotversuche mit neuen Bodenmarkierungen, die den Straßenverkehr für Radfahrende sicherer machen sollen. Im Fokus steht eine neue Lösung: sogenannte Mehrzweckstreifen mit schmaler Kernfahrbahn. Diese sollen künftig helfen, Lücken im Radwegenetz außerhalb von Städten zu schließen.

Wie oft steigst du auf dein Fahrrad? Täglich. Mehrmals in der Woche. Einmal im Monat. Ich gehe lieber zu Fuß. Ich fahre lieber mit dem Auto. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Test auf Freilandstraßen gestartet

Das Forschungsprojekt MZSFreiland, beauftragt vom Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, untersucht, ob die neuen Bodenmarkierungen auch auf Freilandstraßen sinnvoll und sicher eingesetzt werden können.

„Wir brauchen neue Ansätze, um Lücken im Radwegenetz abseits der Städte zu schließen, wo die örtlichen Gegebenheiten keine baulich getrennten Fahrradwege ermöglichen. Mehrzweckstreifen mit schmaler Kernfahrbahn sind ein vielversprechendes Modell, das wir nun wissenschaftlich prüfen“, erklärt Sven Leitinger, Projektleiter bei Salzburg Research.

Was sind Mehrzweckstreifen? Mehrzweckstreifen sind markierte Bereiche am Straßenrand, die in erster Linie für Radfahrer gedacht sind, aber in Ausnahmefällen auch von anderen Fahrzeugen mitbenutzt werden dürfen. Bisher war dieses System in Österreich nur innerorts bei 30 km/h erlaubt. Nun wird getestet, ob es auch außerorts funktioniert.

Drei Strecken im Test

Die drei Teststrecken, im Burgenland, in Kärnten und in Vorarlberg, werden mit modernster Technik überwacht. Mit dem sogenannten Holoscene Bike, einem Forschungsfahrrad mit LiDAR- und Videosensorik, werden Überholvorgänge zwischen Autos und Radfahrenden präzise gemessen. Ergänzend kommen Open Bike Sensoren und Seitenradare zum Einsatz.

„Uns interessiert nicht nur die objektive Sicherheit, sondern auch, wie sicher sich Radfahrende fühlen und wie die Akzeptanz in der Bevölkerung ausfällt“, betont Eva Aigner-Breuss vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV). Auch sozialwissenschaftliche Erhebungen begleiten das Projekt: Testpersonen bewerten ihre Eindrücke beim Befahren der Strecken, zusätzlich laufen Online-Umfragen in den betroffenen Regionen.

Drei Pilotstrecken im Überblick: Burgenland: P456 Weppersdorfer Straße zwischen Weppersdorf und Lackenbach – 1,1 km beidseitiger Mehrzweckstreifen (1,80 m breit), Kernfahrbahn 3 m. Kärnten: L96 Wörthersee Südufer Straße zwischen Auen und Oberdellach – 1 km Strecke mit beidseitigen Mehrzweckstreifen (1,50 m breit). Vorarlberg: L50 Montfortstraße zwischen Götzis und St. Arbogast – bergaufführender Abschnitt in Abstimmung.

Die Testmarkierungen wurden im September und Oktober 2025 umgesetzt. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase folgen Messungen, Befragungen und Auswertungen. Die Testphase läuft bis August 2026, die Ergebnisse werden im Herbst 2026 präsentiert.

©Bernd Wessely, Land Neue Bodenmarkierungen sind im Test im Burgenland.

Ziel: Sichere und klimafreundliche Mobilität

Das Projekt soll Grundlagen für eine evidenzbasierte Verkehrsplanung liefern. „Unser Ziel ist es, eine evidenzbasierte Grundlage für Verkehrsplaner zu schaffen, um Sonderlösungen umsetzen zu können. Damit können Radverkehrsanlagen künftig auch dort entstehen, wo bisher keine Lösungen möglich waren“, sagt Michael Szeiler vom Büro con.sens verkehrsplanung. Die Tests werden vom Klima- und Energiefonds im Rahmen des Programms Zero Emission Mobility plus 2024 gefördert.