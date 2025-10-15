Vorsicht: Falsche Techniker geben sich als Marken-Service aus

Immer mehr Betrüger geben sich online als offizielle Kundendienste bekannter Hausgerätemarken aus. Überhöhte Preise, schlechte Reparaturen und gefälschte Logos ... oft mit teuren Folgen.

Immer mehr Betrüger geben sich als offizielle Kundendienste aus. Das Forum Hausgeräte warnt.

Immer mehr Betrüger geben sich als offizielle Kundendienste aus. Das Forum Hausgeräte warnt.

Immer mehr Menschen in Österreich werden Opfer von betrügerischen Reparaturdiensten für Haushaltsgeräte. Das Forum Hausgeräte schlägt Alarm: Zahlreiche Anbieter geben sich fälschlich als autorisierte Kundendienste bekannter Marken wie Miele, Bosch oder AEG aus – tatsächlich haben sie damit nichts zu tun.

Wurdest du bereits einmal zum Opfer einer Betrugsmasche? Ja Nein Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Gefälschte Kundendienste locken im Internet

Die Betrüger werben mit bezahlten Anzeigen in Suchmaschinen, treten telefonisch oder direkt vor Ort auf und behaupten, im Auftrag bekannter Hersteller zu handeln. „Diese Anbieter treten online, telefonisch oder direkt vor Ort auf und erwecken den Eindruck, im Namen etablierter Hersteller zu handeln und das entsprechende Know-How zu haben – tatsächlich besteht keinerlei Verbindung zu den Marken“, warnt das Forum Hausgeräte.

Woran du echte Reparaturdienste erkennst: Klare Kennzeichnung: Fahrzeuge und Kleidung tragen eindeutig den Markennamen. Originalteile: Offizielle Techniker verwenden zertifizierte Ersatzteile. Offizielle Buchung: Termine erfolgen nur über die offiziellen Websites oder Hotlines der Hersteller. Transparente Abwicklung: Diagnose, Preis und Rechnung sind klar nachvollziehbar.



So reagierst du bei Betrugsverdacht

Wer glaubt, auf einen Fake-Service hereingefallen zu sein, sollte sofort handeln: