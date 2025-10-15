Zwei Jahre Haft für Signa-Gründer Rene Benko

Der Prozess gegen den einstigen Immobilien-Tycoon und Signa-Gründer René Benko hat am Mittwoch mit einer Verurteilung geendet. Er wurde am Landesgericht Innsbruck wegen betrügerischer Krida zu zwei Jahren Haft verurteilt.

Bereits am Dienstag hatte der erste Verhandlungstag nach nur zwei Stunden geendet. Grund dafür war, dass die Befragung eines beantragten Zeugen nicht wie geplant stattfinden konnte. Auch am Mittwoch führte das Gericht den Prozess straff fort. Wie die Kleine Zeitung berichtet, fiel nach kurzer Beweisaufnahme und den abschließenden Plädoyers das Urteil: Schuldig.

Seit Jänner in Untersuchungshaft

Der prominente Unternehmer soll laut Anklage Vermögen verschleiert und dadurch Gläubiger um hohe Summen geschädigt haben. Er selbst bekannte sich nicht schuldig und entschlug sich der Aussage. Seit Jänner sitzt Benko in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Wien-Josefstadt.

Familie verweigerte Aussage

Auch seine Ehefrau Nathalie Benko gerät zunehmend in den Fokus der Ermittlungen. Laut Medienberichten soll auch sie in finanzielle Transaktionen des Signa-Konzerns involviert gewesen sein. Die Familie des Angeklagten verweigerte im aktuellen Verfahren jede Aussage. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.10.2025 um 14:26 Uhr aktualisiert