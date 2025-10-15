Skip to content
/ ©pixabay
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Schüssel mit Weizengriess.
Österreich
15/10/2025
Gesundheitsrisiko

Schimmelbefall: Rückruf für dieses Getreideprodukt

Der Lebensmittelhändler KASTNER ruft vorsorglich ein Getreideprodukt aus dem Sortiment zurück. Es besteht der Verdacht auf eine mögliche Gesundheitsgefährdung durch Schimmelbefall. Alle Details dazu liest du hier.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(203 Wörter)

Der Lebensmittelhändler KASTNER ruft vorsorglich den Artikel A&O Weizengrieß 1 kg zurück. Der Rückruf betrifft ausschließlich Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28.03.2026 und der Chargennummer 2803SA.

Produktrückruf: Schimmelbefall kann nicht ausgeschlossen werden

Bei internen Qualitätskontrollen wurde festgestellt, dass bei der betroffenen Charge ein Befall mit Schimmelpilzen nicht ausgeschlossen werden kann, heißt es in einer Presseaussendung. „Schimmelbefall kann an Verfärbungen und dumpfem Geruch erkannt werden. Vom Verzehr des betroffenen Produktes wird abgeraten“, informiert das Unternehmen. Aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes hat KASTNER umgehend reagiert: Der Artikel wurde sofort aus dem Verkauf genommen und es wurde ein Rückruf gestartet, um mögliche Gesundheitsrisiken auszuschließen.

Dieses Produkt wird zurück gerufen

A&O Weizengrieß 1kg 

Artikelnummer: 390580

Mindesthaltbarkeitsdatum: 28.03.2026

Charge: 2803SA

 

 

Das Bild auf 5min.at zeigt das Produkt, das zurückgerufen wird.
©Kastner Service GesmbH
Produktrückruf für „A&O Weizengrieß 1 kg“.

Kundinnen und Kunden, die das betroffene Produkt gekauft haben, werden gebeten, dieses nicht zu verzehren und in die jeweilige Einkaufsstätte zurückzubringen. Der Kaufpreis wird erstattet.

Verkauf gestoppt: Rückruf für beliebtes Clever-Produkt

Wegen möglicher Rückstände gesundheitsbedenklicher Stoffe ruft aktuell auch der Lieferant Popz Europe Kft. eines seiner Produkte vorsorglich aus dem Handel zurück. Kunden werden gebeten, den betroffenen Snack-Artikel nicht zu konsumieren. Nähere Details dazu liest du hier: Verkauf gestoppt: Rückruf für beliebtes Clever-Produkt.

Warst du schon einmal von einem Produktrückruf betroffen?

Ja
Nein
