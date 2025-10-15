Schimmelbefall: Rückruf für dieses Getreideprodukt

Der Lebensmittelhändler KASTNER ruft vorsorglich ein Getreideprodukt aus dem Sortiment zurück. Es besteht der Verdacht auf eine mögliche Gesundheitsgefährdung durch Schimmelbefall. Alle Details dazu liest du hier.

Der Lebensmittelhändler KASTNER ruft vorsorglich den Artikel A&O Weizengrieß 1 kg zurück. Der Rückruf betrifft ausschließlich Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28.03.2026 und der Chargennummer 2803SA.

Produktrückruf: Schimmelbefall kann nicht ausgeschlossen werden

Bei internen Qualitätskontrollen wurde festgestellt, dass bei der betroffenen Charge ein Befall mit Schimmelpilzen nicht ausgeschlossen werden kann, heißt es in einer Presseaussendung. „Schimmelbefall kann an Verfärbungen und dumpfem Geruch erkannt werden. Vom Verzehr des betroffenen Produktes wird abgeraten“, informiert das Unternehmen. Aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes hat KASTNER umgehend reagiert: Der Artikel wurde sofort aus dem Verkauf genommen und es wurde ein Rückruf gestartet, um mögliche Gesundheitsrisiken auszuschließen.

Dieses Produkt wird zurück gerufen A&O Weizengrieß 1kg Artikelnummer: 390580 Mindesthaltbarkeitsdatum: 28.03.2026 Charge: 2803SA

©Kastner Service GesmbH Produktrückruf für „A&O Weizengrieß 1 kg“.

Kundinnen und Kunden, die das betroffene Produkt gekauft haben, werden gebeten, dieses nicht zu verzehren und in die jeweilige Einkaufsstätte zurückzubringen. Der Kaufpreis wird erstattet.

