Schock-Moment: Fahrzeug rollt plötzlich führerlos talwärts

Ein geplanter Fahrerwechsel endete am Mittwochvormittag mit einem ungewöhnlichen Zwischenfall: Ein Pkw machte sich selbstständig und rollte plötzlich talwärts. Das Fahrzeug prallte in einem Waldstück gegen mehrere Bäume.

Da sich der Fahrer unwohl fühlte, wollte er mit seiner Begleitung den Platz tauschen und hielt den Pkw am rechten Fahrbahnrand an. Dann nahm das Unglück seinen Lauf.

Da sich der Fahrer unwohl fühlte, wollte er mit seiner Begleitung den Platz tauschen und hielt den Pkw am rechten Fahrbahnrand an. Dann nahm das Unglück seinen Lauf.

Am Mittwochvormittag, 15. Oktober, fuhr ein Pkw-Lenker gemeinsam mit seiner Begleitung von Brand in Richtung Lünersee. Da sich der Fahrer unwohl fühlte, wollte er mit seiner Begleitung den Platz tauschen und hielt den Pkw am rechten Fahrbahnrand an.

Fahrzeug setzt sich plötzlich in Bewegung

Nachdem beide Insassen das Fahrzeug verlassen hatten, um den Fahrerwechsel durchzuführen, setzte sich der Pkw plötzlich in Bewegung. Der Lenker hatte weder einen Gang eingelegt noch die Handbremse angezogen. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab, rollte rund 30 Meter über eine Wiese talwärts und prallte schließlich in einem Waldstück gegen mehrere Bäume. Verletzt wurde niemand, da sich keine Personen im Fahrzeug befanden.

Keine Personen verletzt

Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich keine Personen im Fahrzeug, weshalb niemand verletzt wurde. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden, zudem wurden vier Bäume beschädigt. Die Freiwilligen Feuerwehren Brand und Bludenz sicherten das Fahrzeug zunächst und bargen es anschließend aus dem unwegsamen Gelände. Während der Bergungsarbeiten war die Zufahrt zur „Unteren Schattenlagantalpe“ vorübergehend für den Verkehr gesperrt.