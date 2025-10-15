1,6 Mio. Euro Jackpot: Diese Lottozahlen wurden am 15. Oktober gezogen

Nachdem es auch bei der vergangenen Lotto-Ziehung am Sonntag keinen Sechser gegeben hat, ging es bei der Ziehung am Mittwoch, 15. Oktober, um 1,6 Mio. Euro. Diese Zahlen verhelfen dir zum Geldsegen.

Welche Zahlen am 15. Oktober 2025 bei der Lottoziehung gezogen wurden, liest du auf 5min.at.

Null, eins, zwei, drei – diese Kombination könnte man als den „Ergebnis-Code“ der Ziehungen vom vergangenen Sonntag bezeichnen. Denn es gab keinen Sechser bei „6 aus 45“, einen Fünfer mit Zusatzzahl, zwei LottoPlus-Sechser und drei Joker. Das bedeutet, dass es bei der Lottoziehung am heutigen Mittwoch, 15. Oktober, um eine Sechser-Gewinnsumme von rund 1,6 Millionen Euro ging.

Lotto: Diese Zahlen wurden am Mittwoch gezogen

Spannung und Vorfreude lagen auch heute Abend wieder in der Luft, als die Lottoziehung über die Bühne ging. Zahlreiche Spielerinnen und Spieler verfolgten gespannt, welche Zahlen das Glück diesmal bringen würde. Diese Zahlen wurden gezogen:

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 15. Oktober 2025, gezogen: Lotto : 2, 14, 34, 38, 40, 41 / Zusatzzahl: 44

: 2, 14, 34, 38, 40, 41 / Zusatzzahl: 44 LottoPlus: 8, 12, 13, 16, 29, 34

8, 12, 13, 16, 29, 34 Joker: 5, 2, 8, 1, 4, 1

Ob und wie viele Spielerinnen und Spieler in dieser Woche die Gewinnzahlen richtig getippt haben, wird demnächst von den Österreichischen Lotterien bekanntgegeben.