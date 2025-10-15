Blitzschnell reagiert: Sohn rettete seinem Vater das Leben

Zur Anerkennung seines vorbildlichen Handelns widmete ihm das Forum Mobilkommunikation nun die Mobilfunkstation, über die sein Notruf lief.

Tristan setzte umgehend den Notruf ab, brachte seinen Vater in die stabile Seitenlage und wies die eintreffenden Rettungskräfte präzise ein. Diese schnelle und überlegte Reaktion rettete seinem Vater das Leben.

Anerkennung: Mobilfunkstation nach Tristan benannt

Zur Anerkennung seines vorbildlichen Handelns widmete ihm das Forum Mobilkommunikation nun die Mobilfunkstation, über die sein Notruf lief. Ab sofort trägt die Station Tristans Namen und erinnert an seine lebensrettende Initiative. Auch Landesrettungskommandant Stefan Herbst würdigt Tristans rasches Handeln: „Tristan hat gezeigt, wie wichtig es ist, im Ernstfall nicht zu zögern. Sein Handeln ist ein beeindruckendes Beispiel für gelebte Erste Hilfe.“

