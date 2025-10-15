Sonne, Nebel, Regen: So wird das Wetter am Donnerstag

„In Becken und Tälern startet der Tag mit zum Teil zähem Nebel oder Hochnebel, außerhalb der Nebelgebiete ist es im Westen und Süden sonnig. Von Oberösterreich ostwärts sowie am Alpenostrand und in Teilen der Steiermark gibt es neben lokalem Nebel außerdem teils dichte Wolkenfelder“, lautet die Wetterprognose der GeoSphere für Österreich am Donnerstag. Vor allem im Wiener Becken sowie in Teilen des Burgenlands und der Oststeiermark sind auch noch einige kurze Regenschauer möglich. „Oft erst am Nachmittag werden die Wolken langsam dünner und lassen etwas Sonne durch“, wissen die Experten. Generell soll es windschwach werden. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 1 und 8 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen dann bis zu 16 Grad.