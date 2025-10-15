Skip to content
Die Sieger im Falstaff-Voting stehen nun fest. Das sind die beliebtesten Bäckereien Österreichs.
Österreich
15/10/2025
Falstaff-Voting

Das sind die beliebtesten Bäckereien in ganz Österreich

Die Falstaff-Community wählte ihre Lieblings-Bäckereien aus allen Bundesländern. Hier findest du die Sieger im Überblick.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(142 Wörter)

Am 16. Oktober ist der Tag des Brotes. Pünktlich wurden vorab die Gewinner des dazu passenden Falstaff-Votings bekanntgegeben. Gesucht wurden ein weiteres Mal die beliebtesten Bäckereien in Österreich. „Österreich ist ein Land der Bäcker:innen und jede Region hat ihre eigenen Spezialitäten und Lieblingsbäckereien. Hinter jedem Stück Brot steht handwerkliches Können, viel Geschick und Geduld“, schreibt das Lifestyle-Magazin.

Das sind die beliebtesten Bäckereien Österreichs

Nach einer intensiven Abstimmungsphase stehen nun die Sieger fest. In jedem Bundesland wurden die beliebtesten Betriebe gekürt. In Vorarlberg, Kärnten und Tirol konnten sich die Vorjahressieger erneut behaupten, während Niederösterreich seinen Titelverteidiger sogar schon zum neunten Mal an der Spitze sieht. In den übrigen Bundesländern gibt es frischen Wind an der Spitze. Alle Ergebnisse findest du hier.

WIEN

  1. Ströck, mehrere Standorte
  2. Motto Brot, 1060
  3. Öfferl, mehrere Standorte
  4. Bäckerei Schwarz, mehrere Standorte
  5. Joseph Brot, mehrere Standorte
  6. Der Mann, mehrere Standorte
  7. Mel & koffie, mehrere Standorte
  8. Lila Soul Boulangerie, 1180
  9. Szhin, mehrere Standorte
  10. Bäckerei Felber, mehrere Standorte
  11. Bäckerei Neumeister, 1180
  12. Anker, mehrere Standorte
  13. Bäckerei Arthur Grimm, 1010
  14. Felzl, mehrere Standorte
  15. Bäckerei Wannenmacher, 1190
  16. Tho Bäckerei, 1020
  17. Parémi, 1010
  18. Gradwohl, mehrere Standorte
  19. Martin Auer, 1010
  20. Winkler, 1170

KÄRNTEN

  1. Bäckerei Berger, Villach
  2. Stocklauser, mehrere Standorte
  3. Bäckerei Lepuch, Brückl
  4. Die zwei Backmeister, Spittal/Drau
  5. Wienerroither, mehrere Standorte
  6. Martin Auer, Klagenfurt
  7. Bäckerei Walter, Klagenfurt
  8. Bäckerei Srebre, Völkermarkt
  9. Bäckerei Taumberger, mehrere Standorte
  10. Meine Backstube Wultsch, Klagenfurt

SALZBURG

  1. Bäckerei Pföss, Elisabethen
  2. Joseph Brot, Salzburg
  3. Stiftsbäckerei St. Peter, Salzburg
  4. Bäckerei Steinbauer, Wagrain Markt
  5. Hochleitner, Tamsweg
  6. Unterbäck, Seekirchen
  7. Bäckerei Schmidhuber, Anthering
  8. Bäckerei Funder, Salzburg
  9. Ederbrot, Faistenau
  10. Bäckerei Ursprunger, Seekirchen

VORARLBERG

  1. Backstube Lech, Lech am Arlberg
  2. Bäckerei Mangold, Dornbirn
  3. Bäckerei Breuß, Rankweil
  4. Albrecht‘s Brotwerkstatt, Klösterle
  5. Bäckerei Alber, Sulzberg
  6. Bäckerei Schnell, Feldkirch
  7. Bäckerei Kleber Lukas, Bezau
  8. Bäckerei Waltner, Klaus
  9. Schreiner’s Bakery, Großpetersdorf
  10. Stadelmann, Dornbirn

BURGENLAND

  1. Bäckerei Hiessberger, Deutsch Jahrndorf
  2. Bäckerei Goldenitsch, St. Andrä am Zicksee
  3. Locsmandy’s finest, Andau
  4. Schreiner’s Bakery, Großpetersdorf
  5. Bäckerei Macher Brot, Steinberg-Dörfl
  6. Waldherr, Eisenstadt
  7. Bäckerei Koo, Oberpullendorf
  8. Unterbäck, Seekirchen
  9. Prunner Brot, Deutschkreutz
  10. Bäckerei Giefing Café, Walbersdorf

TIROL

  1. Hausbäckerei Waldhart, Telfs
  2. Bäckerei Joast, mehrere Standorte
  3. Bäckerei Badhelt, Münster
  4. Bäckerei Ruetz, mehrere Standorte
  5. Bäckerei Aste, Matrei
  6. Bäckerei Moschen, mehrere Standorte
  7. Bäckerei Liebe Sonne, Hall
  8. Gurgltalbrot, Nassreith
  9. Bäckerei Rass, St. Johann in Tirol
  10. Bäckerei Pardeller, Innsbruck

OBERÖSTERREICH

  1. Backhaus Hinterwirth, Gmunden
  2. Bäckerei Honeder, Linz
  3. Bäckerei Frühwirth, Liebenau
  4. Bäckerei Neudorfer, Zell am Pettenfirs
  5. Bäckerei Brandl, Linz
  6. Bäckerei Reider, Wayregg am Attersee
  7. brotsüchtig, mehrere Standort
  8. Mayer Bäcker, Ried im Innkreis
  9. Bäckerei Bruckmühle, Scharnstein
  10. Bäckerei Fenzl, Linz

NIEDERÖSTERREICH

  1. Geier. Die Bäckerei, mehrere Standorte
  2. Bäckerei Koll, mehrere Standorte
  3. Bäckerei Bernhard, Bromberg
  4. Bäckerei Frühwirth, mehrere Standorte
  5. Bäckerei Lechner, Marbach/Donau
  6. Bäckerei Moshammer, Böhlerwerk
  7. Bäckerei Hager, mehrere Standorte
  8. Bäckerei Ungersbäck, Brunn am Gebirge
  9. Krupbauers Backhaus, Bruck an der Leith
  10. Brotocnik, Burgerwiesen

STEIERMARK

  1. Heinrich Brandl, Möderbrugg
  2. Mehlveredelung Uller, Feldbach
  3. Bäckerei Gratzl, Judenburg
  4. Bäckerei Gaulhofer, Weiz
  5. Die Brotbar, Kaindorf
  6. Martin Auer, mehrere Standorte
  7. Bäckerei Mundigler, Obdach
  8. Bäckerei Birchbauer, Fürstenfeld
  9. Bäckerei Bartl, Graz
  10. Vom Lichtenberg, Gnas
