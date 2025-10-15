Das sind die beliebtesten Bäckereien in ganz Österreich

Am 16. Oktober ist der Tag des Brotes. Pünktlich wurden vorab die Gewinner des dazu passenden Falstaff-Votings bekanntgegeben. Gesucht wurden ein weiteres Mal die beliebtesten Bäckereien in Österreich. „Österreich ist ein Land der Bäcker:innen und jede Region hat ihre eigenen Spezialitäten und Lieblingsbäckereien. Hinter jedem Stück Brot steht handwerkliches Können, viel Geschick und Geduld“, schreibt das Lifestyle-Magazin.

Das sind die beliebtesten Bäckereien Österreichs

Nach einer intensiven Abstimmungsphase stehen nun die Sieger fest. In jedem Bundesland wurden die beliebtesten Betriebe gekürt. In Vorarlberg, Kärnten und Tirol konnten sich die Vorjahressieger erneut behaupten, während Niederösterreich seinen Titelverteidiger sogar schon zum neunten Mal an der Spitze sieht. In den übrigen Bundesländern gibt es frischen Wind an der Spitze. Alle Ergebnisse findest du hier.

WIEN Ströck, mehrere Standorte Motto Brot, 1060 Öfferl, mehrere Standorte Bäckerei Schwarz, mehrere Standorte Joseph Brot, mehrere Standorte Der Mann, mehrere Standorte Mel & koffie, mehrere Standorte Lila Soul Boulangerie, 1180 Szhin, mehrere Standorte Bäckerei Felber, mehrere Standorte Bäckerei Neumeister, 1180 Anker, mehrere Standorte Bäckerei Arthur Grimm, 1010 Felzl, mehrere Standorte Bäckerei Wannenmacher, 1190 Tho Bäckerei, 1020 Parémi, 1010 Gradwohl, mehrere Standorte Martin Auer, 1010 Winkler, 1170

KÄRNTEN Bäckerei Berger, Villach Stocklauser, mehrere Standorte Bäckerei Lepuch, Brückl Die zwei Backmeister, Spittal/Drau Wienerroither, mehrere Standorte Martin Auer, Klagenfurt Bäckerei Walter, Klagenfurt Bäckerei Srebre, Völkermarkt Bäckerei Taumberger, mehrere Standorte Meine Backstube Wultsch, Klagenfurt

SALZBURG Bäckerei Pföss, Elisabethen Joseph Brot, Salzburg Stiftsbäckerei St. Peter, Salzburg Bäckerei Steinbauer, Wagrain Markt Hochleitner, Tamsweg Unterbäck, Seekirchen Bäckerei Schmidhuber, Anthering Bäckerei Funder, Salzburg Ederbrot, Faistenau Bäckerei Ursprunger, Seekirchen

VORARLBERG Backstube Lech, Lech am Arlberg Bäckerei Mangold, Dornbirn Bäckerei Breuß, Rankweil Albrecht‘s Brotwerkstatt, Klösterle Bäckerei Alber, Sulzberg Bäckerei Schnell, Feldkirch Bäckerei Kleber Lukas, Bezau Bäckerei Waltner, Klaus Schreiner’s Bakery, Großpetersdorf Stadelmann, Dornbirn

BURGENLAND Bäckerei Hiessberger, Deutsch Jahrndorf Bäckerei Goldenitsch, St. Andrä am Zicksee Locsmandy’s finest, Andau Schreiner’s Bakery, Großpetersdorf Bäckerei Macher Brot, Steinberg-Dörfl Waldherr, Eisenstadt Bäckerei Koo, Oberpullendorf Unterbäck, Seekirchen Prunner Brot, Deutschkreutz Bäckerei Giefing Café, Walbersdorf

TIROL Hausbäckerei Waldhart, Telfs Bäckerei Joast, mehrere Standorte Bäckerei Badhelt, Münster Bäckerei Ruetz, mehrere Standorte Bäckerei Aste, Matrei Bäckerei Moschen, mehrere Standorte Bäckerei Liebe Sonne, Hall Gurgltalbrot, Nassreith Bäckerei Rass, St. Johann in Tirol Bäckerei Pardeller, Innsbruck

OBERÖSTERREICH Backhaus Hinterwirth, Gmunden Bäckerei Honeder, Linz Bäckerei Frühwirth, Liebenau Bäckerei Neudorfer, Zell am Pettenfirs Bäckerei Brandl, Linz Bäckerei Reider, Wayregg am Attersee brotsüchtig, mehrere Standort Mayer Bäcker, Ried im Innkreis Bäckerei Bruckmühle, Scharnstein Bäckerei Fenzl, Linz

NIEDERÖSTERREICH Geier. Die Bäckerei, mehrere Standorte Bäckerei Koll, mehrere Standorte Bäckerei Bernhard, Bromberg Bäckerei Frühwirth, mehrere Standorte Bäckerei Lechner, Marbach/Donau Bäckerei Moshammer, Böhlerwerk Bäckerei Hager, mehrere Standorte Bäckerei Ungersbäck, Brunn am Gebirge Krupbauers Backhaus, Bruck an der Leith Brotocnik, Burgerwiesen