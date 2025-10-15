Das sind die beliebtesten Bäckereien in ganz Österreich
Die Falstaff-Community wählte ihre Lieblings-Bäckereien aus allen Bundesländern. Hier findest du die Sieger im Überblick.
Am 16. Oktober ist der Tag des Brotes. Pünktlich wurden vorab die Gewinner des dazu passenden Falstaff-Votings bekanntgegeben. Gesucht wurden ein weiteres Mal die beliebtesten Bäckereien in Österreich. „Österreich ist ein Land der Bäcker:innen und jede Region hat ihre eigenen Spezialitäten und Lieblingsbäckereien. Hinter jedem Stück Brot steht handwerkliches Können, viel Geschick und Geduld“, schreibt das Lifestyle-Magazin.
Nach einer intensiven Abstimmungsphase stehen nun die Sieger fest. In jedem Bundesland wurden die beliebtesten Betriebe gekürt. In Vorarlberg, Kärnten und Tirol konnten sich die Vorjahressieger erneut behaupten, während Niederösterreich seinen Titelverteidiger sogar schon zum neunten Mal an der Spitze sieht. In den übrigen Bundesländern gibt es frischen Wind an der Spitze. Alle Ergebnisse findest du hier.
WIEN
- Ströck, mehrere Standorte
- Motto Brot, 1060
- Öfferl, mehrere Standorte
- Bäckerei Schwarz, mehrere Standorte
- Joseph Brot, mehrere Standorte
- Der Mann, mehrere Standorte
- Mel & koffie, mehrere Standorte
- Lila Soul Boulangerie, 1180
- Szhin, mehrere Standorte
- Bäckerei Felber, mehrere Standorte
- Bäckerei Neumeister, 1180
- Anker, mehrere Standorte
- Bäckerei Arthur Grimm, 1010
- Felzl, mehrere Standorte
- Bäckerei Wannenmacher, 1190
- Tho Bäckerei, 1020
- Parémi, 1010
- Gradwohl, mehrere Standorte
- Martin Auer, 1010
- Winkler, 1170
KÄRNTEN
- Bäckerei Berger, Villach
- Stocklauser, mehrere Standorte
- Bäckerei Lepuch, Brückl
- Die zwei Backmeister, Spittal/Drau
- Wienerroither, mehrere Standorte
- Martin Auer, Klagenfurt
- Bäckerei Walter, Klagenfurt
- Bäckerei Srebre, Völkermarkt
- Bäckerei Taumberger, mehrere Standorte
- Meine Backstube Wultsch, Klagenfurt
SALZBURG
- Bäckerei Pföss, Elisabethen
- Joseph Brot, Salzburg
- Stiftsbäckerei St. Peter, Salzburg
- Bäckerei Steinbauer, Wagrain Markt
- Hochleitner, Tamsweg
- Unterbäck, Seekirchen
- Bäckerei Schmidhuber, Anthering
- Bäckerei Funder, Salzburg
- Ederbrot, Faistenau
- Bäckerei Ursprunger, Seekirchen
VORARLBERG
- Backstube Lech, Lech am Arlberg
- Bäckerei Mangold, Dornbirn
- Bäckerei Breuß, Rankweil
- Albrecht‘s Brotwerkstatt, Klösterle
- Bäckerei Alber, Sulzberg
- Bäckerei Schnell, Feldkirch
- Bäckerei Kleber Lukas, Bezau
- Bäckerei Waltner, Klaus
- Stadelmann, Dornbirn
BURGENLAND
- Bäckerei Hiessberger, Deutsch Jahrndorf
- Bäckerei Goldenitsch, St. Andrä am Zicksee
- Locsmandy’s finest, Andau
- Schreiner’s Bakery, Großpetersdorf
- Bäckerei Macher Brot, Steinberg-Dörfl
- Waldherr, Eisenstadt
- Bäckerei Koo, Oberpullendorf
- Prunner Brot, Deutschkreutz
- Bäckerei Giefing Café, Walbersdorf
TIROL
- Hausbäckerei Waldhart, Telfs
- Bäckerei Joast, mehrere Standorte
- Bäckerei Badhelt, Münster
- Bäckerei Ruetz, mehrere Standorte
- Bäckerei Aste, Matrei
- Bäckerei Moschen, mehrere Standorte
- Bäckerei Liebe Sonne, Hall
- Gurgltalbrot, Nassreith
- Bäckerei Rass, St. Johann in Tirol
- Bäckerei Pardeller, Innsbruck
OBERÖSTERREICH
- Backhaus Hinterwirth, Gmunden
- Bäckerei Honeder, Linz
- Bäckerei Frühwirth, Liebenau
- Bäckerei Neudorfer, Zell am Pettenfirs
- Bäckerei Brandl, Linz
- Bäckerei Reider, Wayregg am Attersee
- brotsüchtig, mehrere Standort
- Mayer Bäcker, Ried im Innkreis
- Bäckerei Bruckmühle, Scharnstein
- Bäckerei Fenzl, Linz
NIEDERÖSTERREICH
- Geier. Die Bäckerei, mehrere Standorte
- Bäckerei Koll, mehrere Standorte
- Bäckerei Bernhard, Bromberg
- Bäckerei Frühwirth, mehrere Standorte
- Bäckerei Lechner, Marbach/Donau
- Bäckerei Moshammer, Böhlerwerk
- Bäckerei Hager, mehrere Standorte
- Bäckerei Ungersbäck, Brunn am Gebirge
- Krupbauers Backhaus, Bruck an der Leith
- Brotocnik, Burgerwiesen
STEIERMARK
- Heinrich Brandl, Möderbrugg
- Mehlveredelung Uller, Feldbach
- Bäckerei Gratzl, Judenburg
- Bäckerei Gaulhofer, Weiz
- Die Brotbar, Kaindorf
- Martin Auer, mehrere Standorte
- Bäckerei Mundigler, Obdach
- Bäckerei Birchbauer, Fürstenfeld
- Bäckerei Bartl, Graz
- Vom Lichtenberg, Gnas