170 Florianis bei Großbrand in Stallgebäude im Einsatz

In der Nacht auf den 16. Oktober 2026 geriet in Oberdorf in der Gemeinde Rennweg am Katschberg ein Stallgebäude in Brand. Der Grund dafür ist bislang noch nicht bekannt.

Besitzer rief Feuerwehr

Der 33-jährige Besitzer entdeckte das Feuer und alarmierte die Einsatzkräfte. Kurz nach Mitternacht rückten sie aus. „Durch die raschen Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus und benachbarte Gebäude eingedämmt werden“, informiert die Polizei. Der obere Teil des Stallgebäudes, der aus Holz bestand, brannte jedoch vollständig aus. Am gesamten Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. „Der Brand ist mittlerweile (Stand 05:00 Uhr) unter Kontrolle und umfangreiche Nachlöscharbeiten durch die ortszuständige Feuerwehr St. Peter/Oberdorf mit der Feuerwehr Rennweg und Unterstützung eines privaten LKW mit Ladegreifer sind noch im Gange“, heißt es von der Freiwilligen Feuerwehr Rennweg am Katschberg in den sozialen Medien.

©Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg | Heute Naht geriet ein Stallgebäude in Brand.

Tiere noch in Sicherheit gebracht

Im Stall befanden sich keine Tiere, da der Besitzer diese noch rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte. Es wurden auch keine Personen verletzt. Im Einsatz standen rund 170 Feuerwehrleute aus dem Abschnitt Lieser/Maltatal, aus Spittal an der Drau sowie aus dem Lungau die Feuerwehren St. Michael und Tamsweg. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Abschließend bedankt sich die Feuerwehr für die sehr gute Zusammenarbeit aller eingesetzten Wehren und auch für die länderübergreifende Unterstützung aus dem Salzburger Nachbarbezirk.