Heizkosten im Vergleich: So sparen Österreicher diesen Winter Geld

Es wird kalt - die Heizsaison in Österreich beginnt. Viele decken sich mit Heizöl, Pellets oder Brennholz ein. Preise vergleichen zahlt sich aus.

Die Temperaturen sinken und spätestens jetzt decken sich die Österreicher mit Heizöl, Pellets oder Brennholz ein. Auf der Website der Arbeiterkammer Oberösterreich können zu allen Heizmitteln aktuelle Preisvergleiche abgerufen werden: Konsumenten finden eine Übersicht von 37 Heizöllieferanten, 37 Angebote von Pellets in Säcken, 34 zu losen Pellets und 46 Anbieter von Brennholz. Kärntner können hier Heizölpreise vergleichen.

Hier gab es in Österreich die größte Preissteigerung

Die größten Preissteigerungen seit dem vergangenen Jahr gab es mit plus 11 Prozent bei den losen Pellets. Die Preise für sechs Tonnen inklusive Transport liegen hier zwischen 1.848 und 2.148 Euro. Die Heizölpreise stiegen hingegen um moderate 4 Prozent und liegen zwischen 3.124 und 3.292 Euro für 3.000 Liter inklusive Transportpauschale. Verglichen wurden die Durchschnittspreise aus den Erhebungen von September 2025 mit jenen im September 2024. Übrigens: In der Steiermark kann der Heizkostenzuschuss bereits beantragt werden.

Soviel kostet Brennholz derzeit

Da sich immer mehr Konsument:innen bei der Arbeiterkammer Oberösterreich nach den Preisen für Ofenholz erkundigen, wird halbjährlich der Preis für Buche, trocken, mit einem Wassergehalt unter 20 Prozent, Stückholz 33 Zentimeter, geschlichtet, ab Hof bzw. ab Lager erhoben. Der Großteil des Brennholzes stammt aus österreichischen Wäldern. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden alle Preise auf einen Raummeter umgerechnet. Beim günstigsten Anbieter kostet der Raummeter 111, beim teuersten 182 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sank der Durchschnittspreis um 1,78 Prozent pro Raummeter.

Tipps für den Brennholz-Kauf Frage nach, wie viel Holz tatsächlich in der Kiste ist: Meist bekommt man zwischen 0,85 und 0,9 Raummeter, wenn das Stückholz auf 33 Zentimeter geschlichtet ist.

Wer Ofenholz mit 25 cm Länge benötigt, muss für den Mehraufwand mit Mehrkosten rechnen.

Zuweilen wird auch noch nicht trockenes Ofenholz mit einer höheren Restfeuchte (halbtrocken) angeboten. Aufgrund der noch erforderlichen Lagerung wird dieses Holz günstiger angeboten als trockenes Holz.



Heizölkauf:

Wer beim Heizölkauf auf den Preis achtet, kann viel Geld sparen. Die Arbeiterkammer veröffentlicht wöchentlich die aktuellen Preise für Heizöl extra leicht. Ein nach Bezirken geordneter Überblick erleichtert die Suche nach günstigen Anbietern. Die Preise werden jeden Mittwoch aktualisiert. Die AK weist darauf hin, dass sich die Preise auf den Erhebungszeitpunkt beziehen. Auf Grund von Schwankungen der Rohölpreise kann es laufend zu Änderungen kommen. Steirer können hier die Preise vergleichen. Generell können Österreich Brennstoffe auf der jeweiligen Bundesland-Arbeiterkammer Seite vergleichen.