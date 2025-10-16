Gläubiger stimmen zu: Burger-Kette Swing Kitchen entgeht vorerst Pleite

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) gibt bekannt, dass am heutigen Tag beim Handelsgericht Wien die Sanierungsplantagsatzung der Schillinger Vegan Holding GmbH stattgefunden hat. Besser bekannt als Swing Kitchen.

Gute Neuigkeiten für Fans der veganen Burger von Swing Kitchen. Die Gläubiger haben heute, 16. Oktober, den Sanierungsplan angenommen. Im August wurde die Insolvenz des Mutterkonzerns bekannt.

Folgender Sanierungsplan wurde angeboten:

Den Gläubigern wurde nachstehender Sanierungsplan angeboten: Die Gläubiger erhalten zur vollständigen Befriedigung ihrer Forderungen eine Quote von 20 Prozent, zahlbar

wie folgt: zu einer 5 Prozent Barquote, welche kurzfristig ausbezahlt werden soll;

weitere 5 Prozent binnen 8, 12 und 24 Monaten nach Annahme des Sanierungsplans.

Der Sanierungsplan hat beide Mehrheiten erreicht und wurde somit angenommen.

3,6 Millionen Euro an Forderungen

Bislang wurden Forderungen von rd. EUR 3,8 Mio. angemeldet, wovon rd. EUR 3,6 Mio. anerkannt wurden. Mit der nunmehrigen Annahme des Sanierungsplans ist der erste maßgebliche Schritt für die Sanierung der gesamten Unternehmensgruppe gesetzt!

