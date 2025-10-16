Deutsche vermisst: Angehörige bitten um Hilfe

Eine Deutsche ist seit 14. Okotber vermisst. Ihr Auto wurde nahe bei Innsbruck, Tirol, gefunden. DIe Polizei bittet um MIthilfe bei der Suche.

Diese Deutsche wird vermisst, ihr Auto wurde in Tirol gefunden.

Diese Deutsche wird vermisst, ihr Auto wurde in Tirol gefunden.

Seit der Nacht auf den 14. Oktober 2025 ist eine 49-jährige Deutsche aus ihrer Wohnung in München abgängig. Das Fahrzeug der Frau wurde am 14. Oktober 2025 gegen 14.10 Uhr im Bereich Wiltenberg in Innsbruck unversperrt aufgefunden. Die durchgeführten Suchaktionen am 14. und 15. Oktober 2025 sowie weitere Erhebungen zum Aufenthaltsort der Frau verliefen bisher ergebnislos.

Es wird ein Unglück vermutet

Es wird ein Unglücksfall befürchtet. Von den Angehörigen der Abgängigen wird ausdrücklich um Öffentlichkeitsfahndung ersucht. Die Frau wird wie folgt beschrieben: ca. 170 cm groß, ca. 80 kg, orange/blonde nackenlange Haare. Die letzte Bekleidung ist unbekannt. Üblicherweise trägt die Frau blaue Jeans oder eine schwarze Hose. Um zweckdienliche Hinweise an das Kriminalreferat des SPK Innsbruck unter 059133 – 75 3333 wird ersucht.

©LPD Tirol Diese Frau wird vermisst.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2025 um 10:19 Uhr aktualisiert