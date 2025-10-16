Nach ESIM Chemicals: Jetzt auch Holdinggesellschaft insolvent

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bestätigt: Nach der Insolvenz der ESIM Chemicals GmbH ist nun auch die ESIM Holdings und Management Services GmbH zahlungsunfähig.

Nach der gestrigen Meldung über die Insolvenz ESIM Chemicals, wurde heute bekannt, dass auch die Holdinggesellschaft insolvent ist.

Die Holdinggesellschaft mit Sitz in Linz war die zentrale Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft der ESIM-Gruppe. Laut AKV hält sie 90 % der Anteile an der ESIM Chemicals GmbH und 100 % an der ESIM Vertriebs GmbH in Deutschland. Die Gesellschaft beschäftigte zuletzt elf Mitarbeiter, ein Betriebsrat bestand nicht. Das Landesgericht Linz eröffnete am Donnerstag, dem 16. Oktober, ein weiteres Konkursverfahren, ebenfalls auf Eigenantrag der Schuldnerin. Die Insolvenzursachen stehen in direktem Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der ESIM Chemicals GmbH.

Zu den Hauptgründen zählen laut AKV: massiver Wettbewerbsdruck durch asiatische Billigproduktionen,

der Verlust mehrerer Großkunden im Sommer und Herbst 2025,

stark gestiegene Personal- und Energiekosten,

sowie eine hohe Schuldenlast bei gleichzeitig fehlender Finanzierung für neue Projekte.

Schulden übersteigen Vermögen deutlich

Die Verbindlichkeiten betragen rund 150 Millionen Euro, der Großteil entfällt auf Kredite und konzerninterne Verpflichtungen. Dem gegenüber steht ein nach Buchwerten geschätztes Vermögen von etwa 155 Millionen Euro, das sich jedoch unter Insolvenzbedingungen auf rund 1,72 Millionen Euro reduziert. Größte Vermögenswerte sind Beteiligungen an Tochtergesellschaften (rund 92 Mio. Euro) sowie Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (rund 53,6 Mio. Euro). Immobilienbesitz besteht keiner.

Keine Zukunftsperspektive für ESIM-Gruppe

Eine Fortführung der Gesellschaft ist laut AKV ausgeschlossen. Die wirtschaftliche Situation der ESIM Chemicals GmbH, die als operative Hauptgesellschaft der Gruppe galt, lässt keine stabile Zukunft mehr zu. Auch Gespräche mit potenziellen Investoren blieben ohne Ergebnis.