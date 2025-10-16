Am Tag der Wiederbelebung reanimiert: Feuerwehr rückt mit Drehleiter aus

Ausgerechnet am Tag der Wiederbelebung wurde die Feuerwehr Wiener Neudorf nach einer Reanimation alarmiert. Mit Drehleiter rückten sie aus, um eine Person aus einem Hochhaus zu retten.

Die Feuerwehr rückte mit Drehleiter aus, um die Patientin aus dem dritten Stock zu holen.

Am Donnerstag, dem 16. Oktober, dem internationalen Tag der Wiederbelebung, wurde die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf zur Unterstützung des Rettungsdienstes in ein Mehrparteienhaus alarmiert. Als die Florianis vor Ort ankamen, hatten First Responder bereits vor dem Eintreffen des ersten Rettungsfahrzeuges die Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet. Und dann kam die Feuerwehr zum Einsatz: „Nach der erfolgreichen Reanimation durch das Rote Kreuz musste die nun intensivmedizinisch versorgte Patientin schonend aus dem dritten Obergeschoss gerettet werden“, so die Florianis aus Wiener Neudorf.

Am Tag der Wiederbelebung rückten Feuerwehr und Rettungskräftein ein Mehrparteienhaus in Wiener Neudorf aus. Die Florianis holten die Patientin mithilfe einer Drehleiter aus dem dritten Stock.

Mittels Drehleiter aus dem dritten Stock geholt

In Zusammenarbeit zwischen Rettungsdienst und Feuerwehr konnte die Person mithilfe der Drehleiter rasch und sicher ins Freie gebracht und anschließend in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf stand mit zwei Fahrzeugen und elf Mitgliedern im Einsatz. „Wir wünschen der Patientin auf diesem Wege eine rasche und vollständige Genesung“, so die Florianis abschließend.

