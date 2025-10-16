Alnatura-Rückruf: Beliebtes Produkt aus dem Verkauf genommen

Die Bio-Marke Alnatura ruft derzeit ein Produkt aus seinem Sortiment zurück. Eine betroffene Charge könnte nicht ausreichend erhitzt worden sein - die Haltbarkeit ist daher nicht garantiert. Vom Verzehr wird abgeraten.

Achtung: Alnatura ruft vorsorglich den Alnatura Räuchertofu ungekühlt, 200 g mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 05.07.2026 zurück. Der Grund: Da das Produkt nicht ausreichend erhitzt wurde, kann die Haltbarkeit nicht sicher gewährleistet werden, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens.

Rückruf für Alnatura-Produkt Produktname: Alnatura Räuchertofu, ungekühlt, 200 Gramm Mindesthaltbarkeitsdatum: 05.07.2026

©Alnatura Dieses Produkt wird aktuell zurück gerufen.

Produkt wurde aus dem Verkauf genommen

Alnatura hat das betroffene Produkt bereits vorsorglich aus dem Verkauf genommen. „Vom Verzehr des Produkts mit dem oben genannten Mindesthaltbarkeitsdatum wird abgeraten. Kundinnen und Kunden, die eine Packung zu Hause haben, können diese zurückbringen und erhalten Ersatz“, teilt das Unternehmen mit. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf der Vorderseite aufgedruckt. Alnatura betont, dass andere Mindesthaltbarkeitsdaten und andere Produkte nicht von dem Rückruf betroffen sind. Das Unternehmen bedauert den Vorfall sehr und bittet seine Kunden für die Unannehmlichkeiten um Entschuldigung, heißt es am Ende der Mitteilung.

Verkauf gestoppt: Rückruf für beliebtes Clever-Produkt

Wegen möglicher Rückstände gesundheitsbedenklicher Stoffe ruft aktuell auch der Lieferant Popz Europe Kft. eines seiner Produkte vorsorglich aus dem Handel zurück. Kunden werden gebeten, den betroffenen Snack-Artikel nicht zu konsumieren. Nähere Details dazu liest du hier: Verkauf gestoppt: Rückruf für beliebtes Clever-Produkt. Auch wegen Schimmelbefall gibt es aktuell einen Produkt-Rückruf. Mehr dazu liest du hier: Schimmelbefall: Rückruf für dieses Getreideprodukt.