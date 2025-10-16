Messer-Angriff: Mann attackierte auf offener Straße grundlos Personen

In Wien kam es am 16. Oktober zu Angriffen auf zwei Passanten. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen, ein Opfer musste mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Tatverdächtige konnte später von Beamten der Sondereinheit WEGA gesichert und in weiterer Folge von Beamten des Stadtpolizeikommandos Margareten festgenommen werden.

Ein 30-jähriger türkischer Staatsangehöriger soll heute Nachmittag, 16. Oktober, scheinbar grundlos zwei ihm unbekannte Personen attackiert haben. Zeugen alarmierten die Polizei nachdem der Täter zunächst in der Mariahilfer Straße einer 34-jährigen Passantin einen Faustschlag versetzt und anschließend in der Gumpendorfer Straße einen 41-jährigen Mann mit einem Messer attackiert haben soll.

Sondereinheit im Einsatz: 30-Jähriger festgenommen

Der Tatverdächtige konnte kurze Zeit später von Beamten der Sondereinheit WEGA gesichert und in weiterer Folge von Beamten des Stadtpolizeikommandos Margareten festgenommen werden. Er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde sichergestellt. Tathergang und -motiv sind Gegenstand laufender Ermittlungen.

Mann erlitt Stichverletzung am Oberschenkel

Der 41-Jährige, der bei dem Angriff eine Stichverletzung im Oberschenkel erlitten hatte, wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht.