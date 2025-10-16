Frontalcrash mit Kettenreaktion in Osttirol: Vier Personen verletzt

Schwerer Frontalcrash in Osttirol: Ein 65-jähriger Deutscher geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Auto eines Italieners – doch damit nicht genug. Insgesamt wurden vier Personen verletzt.

Am 16. Oktober fuhr ein 65-jähriger Deutscher mit dem Auto auf der Felbertauernstraße im Gemeindegebiet von Oberlienz in Richtung Lienz in Osttirol. Doch plötzlich geriet der 65-Jährige auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 58-jährigen Italieners. Dadurch wurde eine böse Kettenreaktion ausgelöst: Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des Deutschen zurückgeschleudert und kam auf dem Fahrstreifen in Richtung Lienz zum Stillstand. Eine nachfahrende 62-jährige Österreicherin prallte daraufhin mit ihrem Auto gegen den Pkw des 65-Jährigen.

Vier Personen verletzt, eine davon schwer

„Das Fahrzeug des Italieners wurde in eine angrenzende Wiese geschleudert und kam dort zum Stillstand“, informiert die Polizei. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Lienz mit einer Bergeschere aus dem stark beschädigten Fahrzeug geborgen werden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus nach Klagenfurt. Der 65-Jährige sowie die beiden Mitfahrer des Italieners, eine 22-jährige Italienerin und ein 36-jähriger Italiener, erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Lienz gebracht. Die 62-jährige Frau und ihre 66-jährige österreichische Beifahrerin blieben unverletzt. „Die B108 war im Bereich der Unfallstelle bis ca. 9.55 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet“, so die Polizei abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2025 um 18:26 Uhr aktualisiert