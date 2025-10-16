Große Änderung bei Lotto-Bonus-Ziehung: Damit ist jetzt Schluss

Ab 17. Oktober 2025 findet die Lotto Bonus-Ziehung freitags nicht mehr live im ORF statt, sondern direkt in der Zentrale der Österreichischen Lotterien unter notarieller Aufsicht.

Ab 17. Oktober 2025 wird der Ziehungsort der Lotto Bonus-Ziehung, die alle 14 Tage am Freitag stattfindet, in die Zentrale der Österreichischen Lotterien verlegt. „Die Ziehung wird künftig nicht mehr live im ORF übertragen, sondern findet im Ziehungssaal der Österreichischen Lotterien unter notarieller Aufsicht statt“, teilen die Österreichischen Lotterien am Donnerstag mit. Betont wird: Die gezogenen Zahlen bleiben für alle Spielteilnehmer weiterhin schnell und auf vielfältigen Kanälen verfügbar.

Aus für Live-Übertragung: Das ist der Grund

Die Entscheidung, die Lotto Bonus-Ziehung direkt in der Zentrale der Österreichischen Lotterien durchzuführen, wurde „im Sinne einer effizienten und aktuellen Umsetzung getroffen“, heißt es seitens der Österreichischen Loterrien. Die Ziehungsgeräte seien ident mit jenen, die bei den Mittwochs- und Sonntagsziehungen beim ORF im Einsatz sind. Die Ziehungsergebnisse werden am selben Abend nach der Ziehung als TV-Insert vor der ZIB 1 in ORF2 ausgestrahlt. Zusätzlich sind die Gewinnzahlen zeitnah auf den Websites lotterien.at und win2day.at, über die Lotterien App, im ORF Teletext, in Tageszeitungen sowie in allen Annahmestellen verfügbar.

Transparenz und Sicherheit der Ziehungen bleiben gewährleistet

Wie bei allen Lotto Ziehungen wird die Bonus-Ziehung unter notarieller Aufsicht und nach klar definierten Abläufen durchgeführt. Ein öffentlicher Notar bestätigt die ordnungsgemäße Durchführung der Ziehung. Eine TV-Übertragung ist für die Nachvollziehbarkeit und Gültigkeit der Ziehung nicht erforderlich.

Persönliche Teilnahme weiterhin möglich

Interessierte Personen können auch künftig live bei der Ziehung im Ziehungssaal der Österreichischen Lotterien dabei sein. Dafür ist eine schriftliche Anmeldung beim Kunden-Service-Center der Österreichischen Lotterien notwendig. Die Ziehung wird nicht aufgezeichnet oder zur nachträglichen Ansicht bereitgestellt.

Keine Auswirkungen auf Mittwochs- und Sonntagsziehungen

„Die Änderungen betreffen ausschließlich die Lotto Bonus-Ziehung am Freitag. Die Ziehungen am Mittwoch und Sonntag werden weiterhin wie gewohnt in ORF2 übertragen“, betont das Unternehmen abschließend.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.10.2025 um 19:29 Uhr aktualisiert