Kind von Kleinbus erfasst: 10-Jähriger im Krankenhaus

In Aigen-Schlägl wurde ein zehnjähriger Junge am 16. Oktober beim Überqueren der Straße von einem Kleinbus erfasst. Das Kind wurde bei dem Unfall verletzt und ins Klinikum Rohrbach gebracht.

Als der Junge unmittelbar nach der "Großen Mühl Brücke" die Straßenseite wechseln wollte, wurde er vom Kleinbus eines 73-Jährigen aus dem Bezirk Rohrbach erfasst.

Ein Zehnjähriger aus dem Bezirk Rohrbach war am 16. Oktober 2025 gegen 16.10 Uhr auf einem Gehsteig in Aigen-Schlägl (Oberösterreich) neben der Schlägler Hauptstraße Richtung Kreisverkehr Schlägl unterwegs. Als der Junge unmittelbar nach der „Großen Mühl Brücke“ die Straßenseite wechseln wollte, wurde er vom Kleinbus eines 73-Jährigen aus dem Bezirk Rohrbach erfasst. Dabei wurde der Zehnjährige unbestimmten Grades verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung in das Klinikum Rohrbach eingeliefert.